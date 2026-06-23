Враг уже 96 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении, — Генштаб
С начала суток агрессор 96 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Сопич, Потаповка, Горки, Рогизное, Прогресс, Волфино, Козачье, Марчишина Буда, Уланово, Яструбщина; в Черниговской области – Каменская Слобода, Клюсы, Богданово.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с противником, враг совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Избицкое, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка и в направлении Казачьей Лопани. Четыре боя продолжаются и в эти минуты.
- На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Шийковки.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Лимана, еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили двенадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону населенного пункта Малиновка.
На Константиновском направлении наши защитники отразили двенадцать атак. Десять штурмов успешно остановлены вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Русина Яра, две атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отбиты в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Сергеевка, Котлино, Муравка и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Никаноровка, Доброполье, Новый Донбасс, Ганновка, Филия. Три боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Александрограда.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйполе, Зализничное, Еленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Доброполья, Косовцево, Заречного, Староукраинки, Даниловки, Горького. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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