Враг уже 96 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток агрессор 96 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Сопич, Потаповка, Горки, Рогизное, Прогресс, Волфино, Козачье, Марчишина Буда, Уланово, Яструбщина; в Черниговской области – Каменская Слобода, Клюсы, Богданово.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с противником, враг совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за неделю захватила 15 квадратных километров, но потеряла часть логистики в Крыму, — разведка Эстонии

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Избицкое, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка и в направлении Казачьей Лопани. Четыре боя продолжаются и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Шийковки.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Лимана, еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили двенадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

Смотрите также: Пилоты Су-27 уничтожили скопление российской пехоты вблизи Удачного. ВИДЕО

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону населенного пункта Малиновка.

На Константиновском направлении наши защитники отразили двенадцать атак. Десять штурмов успешно остановлены вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Русина Яра, две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отбиты в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Сергеевка, Котлино, Муравка и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Никаноровка, Доброполье, Новый Донбасс, Ганновка, Филия. Три боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Александрограда.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйполе, Зализничное, Еленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Доброполья, Косовцево, Заречного, Староукраинки, Даниловки, Горького. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.

Читайте: Украинские дроны заставили оккупантов преодолевать пешком более 50 км до позиций на Гуляйпольском направлении, — командир 1-го ОШП Филатов

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.