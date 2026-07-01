Путін поки не готовий до реальних перемовин, союзники мають зміцнювати Україну, - Рютте

Українські сили досягли вагомих результатів у протистоянні російській агресії, однак це поки не свідчить про наближення реального переговорного процесу між Києвом і Москвою.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пріоритети НАТО

Генеральний секретар НАТО наголосив, що підтримка України й надалі залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу, і змінювати цей курс там не планують.

Водночас Рютте висловив переконання, що рано чи пізно Росія погодиться розпочати переговори. За його словами, до цього моменту Україна має бути максимально зміцненою, щоб вести діалог із позиції сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський

Генеральний секретар НАТО вважає, що саме держави-партнери повинні зробити все необхідне, аби Україна мала достатньо ресурсів для посилення своїх позицій.

Обстановка на фронті

Він також відзначив ефективність дій українських військових у протистоянні російській агресії. За словами Рютте, успіхи ЗСУ під час нещодавньої зустрічі в Білому домі визнав і президент США Дональд Трамп.

Водночас генсек Альянсу застеріг, що нинішніх зусиль України та її союзників поки недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на змістовні мирні переговори.

Також читайте: Якщо "дух Анкориджа" й існував, то зараз він точно мертвий, - Сибіга