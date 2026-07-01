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Новини Мирні перемовини
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Путін поки не готовий до реальних перемовин, союзники мають зміцнювати Україну, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Українські сили досягли вагомих результатів у протистоянні російській агресії, однак це поки не свідчить про наближення реального переговорного процесу між Києвом і Москвою.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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Пріоритети НАТО 

Генеральний секретар НАТО наголосив, що підтримка України й надалі залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу, і змінювати цей курс там не планують.

Водночас Рютте висловив переконання, що рано чи пізно Росія погодиться розпочати переговори. За його словами, до цього моменту Україна має бути максимально зміцненою, щоб вести діалог із позиції сили.

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Генеральний секретар НАТО вважає, що саме держави-партнери повинні зробити все необхідне, аби Україна мала достатньо ресурсів для посилення своїх позицій.

Обстановка на фронті

Він також відзначив ефективність дій українських військових у протистоянні російській агресії. За словами Рютте, успіхи ЗСУ під час нещодавньої зустрічі в Білому домі визнав і президент США Дональд Трамп.

Водночас генсек Альянсу застеріг, що нинішніх зусиль України та її союзників поки недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на змістовні мирні переговори.

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НАТО (7279) перемовини (3847) Рютте Марк (722)
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Топ коментарі
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Іншими словами Європа каже - треба вкладувати гроші для власного благополуччя.
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01.07.2026 11:42 Відповісти
+1
Такий " принцип" може подобатися а може й не подобатися. Але цей принцип не для Європи. І краще віддати " десятину" і жити в спокої. А вони віддають явно менше " десятини".
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01.07.2026 11:54 Відповісти
+1
З пустого в порожнє.

За 4 роки вже можна було так зміцнити, що кремль би лежав в руїнах. Було б тільки бажання, а не пустопорожні заяви від бюрократів.
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01.07.2026 11:57 Відповісти

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