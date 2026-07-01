Путин пока не готов к реальным переговорам, союзники должны укреплять Украину, - Рютте

Украинские силы добились значительных результатов в противостоянии российской агрессии, однако это пока не свидетельствует о приближении реального переговорного процесса между Киевом и Москвой.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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Приоритеты НАТО

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины и в дальнейшем остается одним из ключевых приоритетов Альянса, и менять этот курс там не планируют.

В то же время Рютте выразил убеждение, что рано или поздно Россия согласится начать переговоры. По его словам, к этому моменту Украина должна быть максимально укреплена, чтобы вести диалог с позиции силы.

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Генеральный секретарь НАТО считает, что именно государства-партнеры должны сделать все необходимое, чтобы Украина располагала достаточными ресурсами для укрепления своих позиций.

Обстановка на фронте

Он также отметил эффективность действий украинских военных в противостоянии российской агрессии. По словам Рютте, успехи ВСУ во время недавней встречи в Белом доме признал и президент США Дональд Трамп.

В то же время генсек Альянса предупредил, что нынешних усилий Украины и ее союзников пока недостаточно, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на содержательные мирные переговоры.

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