88 атак ворога на фронті від початку доби: найзапекліші бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 88 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Яструбщина, Товстодубове, Кучерівка, Сопич, Бачівськ; на Чернігівщині – Клюси, Семенівка та Бучки. Авіаудару зазнав Хутір-Михайлівський.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населеного пункту Хатнє.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва. Одна атака триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.
На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, дві атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 29 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Два боєзіткнення тривають.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Калинівського та у бік Вербового.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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