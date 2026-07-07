88 атак ворога на фронті від початку доби: найзапекліші бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 88 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Яструбщина, Товстодубове, Кучерівка, Сопич, Бачівськ; на Чернігівщині – Клюси, Семенівка та Бучки. Авіаудару зазнав Хутір-Михайлівський.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 412 250 осіб (+1 200 за добу), 12 097 танків, 45 508 артсистем, 24 899 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 29 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Два боєзіткнення тривають.

Також читайте: Ворог переходить до оборони на Олександрівському напрямку та зводить укріплення, - Волошин

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Калинівського та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Також читайте: Уражено два підприємства ВПК у Брянській області, нафтобазу аеродрому "Бєлгород" та мости в окупованому Криму, - Генштаб