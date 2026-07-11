Латвія, Естонія та Литва оголосили демарш МЗС РФ через заяви про надання Україні повітряного простору для запуску дронів
Тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві зробили спільний демарш у Міністерстві закордонних справ Росії.
Про це йдеться у їхній спільній заяві від 10 липня, передає Цензор.НЕТ.
РФ поширює брехню
Як зазначається, вони рішуче відкинули відверто неправдиві публічні заяви заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна від 4 липня 2026 року. Повірені вкотре чітко повторили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для здійснення будь-яких атак на цілі в Росії.
Зазначається, що попри послідовно висловлену офіційну позицію Латвії, Естонії та Литви на різних рівнях, російська сторона надалі поширює брехню та загострює ситуацію.
Вторгнення дронів у країни Балтії - результат війни РФ проти України
"Країни Балтії відкидають заяви Росії як абсолютно необґрунтовані. Вторгнення дронів у повітряний простір країн Балтії є результатом повномасштабної війни Росії в агресії проти України", - наголошується в заяві.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
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