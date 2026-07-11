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Новини Дрони над країнами Балтії
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Латвія, Естонія та Литва оголосили демарш МЗС РФ через заяви про надання Україні повітряного простору для запуску дронів

Країни Балтії оголосили демарш МЗС РФ

Тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві зробили спільний демарш у Міністерстві закордонних справ Росії.

Про це йдеться у їхній спільній заяві від 10 липня, передає Цензор.НЕТ.

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РФ поширює брехню

Як зазначається, вони рішуче відкинули відверто неправдиві публічні заяви заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна від 4 липня 2026 року. Повірені вкотре чітко повторили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для здійснення будь-яких атак на цілі в Росії.

Зазначається, що попри послідовно висловлену офіційну позицію Латвії, Естонії та Литви на різних рівнях, російська сторона надалі поширює брехню та загострює ситуацію.

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Вторгнення дронів у країни Балтії - результат війни РФ проти України

"Країни Балтії відкидають заяви Росії як абсолютно необґрунтовані. Вторгнення дронів у повітряний простір країн Балтії є результатом повномасштабної війни Росії в агресії проти України", - наголошується в заяві.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

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Латвія (1511) Литва (2709) Балтія (418) Естонія (1877)
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