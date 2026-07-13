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Новини Підтримка України
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Понад 25 країн готові надіслати війська в Україну після припинення вогню, - Стармер

Стармер: понад 25 країн готові гарантувати мир в Україні

Понад 25 країн готові розмістити свої війська в Україні після припинення вогню для гарантування миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, про що інформує "Укрінформ".

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Плани щодо миротворчих сил після війни

За словами Стармера, вже підготовлені чіткі плани створення багатонаціональних сил. Участь у них готові взяти понад 25 країн.

Ці сили зможуть розгорнутися протягом кількох днів після встановлення режиму припинення вогню. Їхнє головне завдання — допомогти гарантувати мир в Україні.

"Зараз у нас є чіткі плани щодо створення багатонаціональних сил в Україні у складі понад 25 країн, готових до розгортання протягом декількох днів, щоб допомогти гарантувати мир, коли буде встановлено режим припинення вогню", - заявив Стармер.

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Гарантії безпеки та подальша підтримка

Прем’єр також повідомив, що партнери погодили ширший пакет гарантій безпеки. Йдеться про надійні та юридично обов’язкові рішення, узгоджені раніше у Парижі.

Стармер зазначив, що ця зустріч стала для нього останньою у форматі Коаліції охочих. Водночас він запевнив, що наступний уряд Великої Британії продовжить підтримку України.

  • Для Стармера, який невдовзі залишає посаду, це остання зустріч у "Коаліції охочих".

Раніше ми писали, що Велика Британія долучилася до програми ЄС на 90 млрд євро для України.

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Автор: 

Стармер Кір (391) війна в Україні (8740)
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Топ коментарі
+18
Ці сили зможуть розгорнутися протягом кількох днів після встановлення режиму припинення вогню. Їхнє головне завдання - допомогти гарантувати мир в Україні.

А як тільки буде порушено "припинення вогню", ці сили протягом кількох годин звалять з України?
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13.07.2026 21:54 Відповісти
+9
це все одно, що в роки другої світової війни . Англія Франція та США обіцяли б відкрити другий фронт після того, як совковий союз повішає "флаг" над рейхстагом
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13.07.2026 21:58 Відповісти
+5
Дуже логічно )))
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13.07.2026 21:52 Відповісти

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