Понад 25 країн готові надіслати війська в Україну після припинення вогню, - Стармер

Понад 25 країн готові розмістити свої війська в Україні після припинення вогню для гарантування миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, про що інформує "Укрінформ".

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Плани щодо миротворчих сил після війни

За словами Стармера, вже підготовлені чіткі плани створення багатонаціональних сил. Участь у них готові взяти понад 25 країн.

Ці сили зможуть розгорнутися протягом кількох днів після встановлення режиму припинення вогню. Їхнє головне завдання — допомогти гарантувати мир в Україні.

"Зараз у нас є чіткі плани щодо створення багатонаціональних сил в Україні у складі понад 25 країн, готових до розгортання протягом декількох днів, щоб допомогти гарантувати мир, коли буде встановлено режим припинення вогню", - заявив Стармер.

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Гарантії безпеки та подальша підтримка

Прем’єр також повідомив, що партнери погодили ширший пакет гарантій безпеки. Йдеться про надійні та юридично обов’язкові рішення, узгоджені раніше у Парижі.

Стармер зазначив, що ця зустріч стала для нього останньою у форматі Коаліції охочих. Водночас він запевнив, що наступний уряд Великої Британії продовжить підтримку України.

Для Стармера, який невдовзі залишає посаду, це остання зустріч у "Коаліції охочих".

Раніше ми писали, що Велика Британія долучилася до програми ЄС на 90 млрд євро для України.

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