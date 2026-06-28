Стармер зацікавився посадою генсека НАТО, - ЗМІ

Кір Стармер, який днями оголосив про відставку з поста прем’єр-міністра Британії, розглядає можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Пр це йдеться у матеріалі Observer, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стармер розглядає посаду генсека НАТО

Посада генерального секретаря НАТО, яку зараз обіймає Марк Рютте, стане вакантною у 2028 році, якщо його повноваження не буде продовжено за згодою всіх країн-членів.

Водночас, як зауважує видання, без підтримки британського уряду у Стармера навряд чи з'явиться бодай якийсь шанс очолити НАТО. Також Observer зазначає, що укладення політичних угод не є сильною стороною британського прем’єра.

Своєю чергою прихильники Стармера наголошують на тому, що саміт "Групи семи", який відбувся на початку цього місяця, підтвердив високу повагу до нього з боку інших європейських лідерів. Крім того, його стосунки з президентом України Володимиром Зеленським є настільки близькими, що вони іноді можуть випадково набрати один одного по телефону, натиснувши "швидкий набір".

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Стармер йде у відставку

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Після цього президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон подякували йому за співпрацю.

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