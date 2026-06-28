Стармер заинтересовался должностью генсека НАТО, - СМИ

Кир Стармер, который на днях объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании, рассматривает возможность занять должность генерального секретаря НАТО.

Об этом говорится в материале Observer, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стармер рассматривает возможность занять пост генсека НАТО

Должность генерального секретаря НАТО, которую сейчас занимает Марк Рютте, станет вакантной в 2028 году, если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов.

В то же время, как отмечает издание, без поддержки британского правительства у Стармера вряд ли появится хоть какой-то шанс возглавить НАТО. Также Observer отмечает, что заключение политических соглашений не является сильной стороной британского премьера.

В свою очередь сторонники Стармера подчеркивают, что саммит "Группы семи", состоявшийся в начале этого месяца, подтвердил высокое уважение к нему со стороны других европейских лидеров. Кроме того, его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько близки, что они иногда могут случайно позвонить друг другу по телефону, нажав на "быстрый набор".

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Стармер уходит в отставку

Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании. После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.

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