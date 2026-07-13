Более 25 стран готовы направить войска в Украину после прекращения огня, — Стармер
Более 25 стран готовы разместить свои войска в Украине после прекращения огня для обеспечения мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера после встречи "Коалиции желающих" в Париже, о чем сообщает "Укринформ".
Планы по миротворческим силам после войны
По словам Стармера, уже подготовлены четкие планы создания многонациональных сил. Участие в них готовы принять более 25 стран.
Эти силы смогут развернуться в течение нескольких дней после установления режима прекращения огня. Их главная задача — помочь обеспечить мир в Украине.
"Сейчас у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил в Украине в составе более 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь гарантировать мир, когда будет установлен режим прекращения огня", — заявил Стармер.
Гарантии безопасности и дальнейшая поддержка
Премьер также сообщил, что партнеры согласовали более широкий пакет гарантий безопасности. Речь идет о надежных и юридически обязательных решениях, согласованных ранее в Париже.
Стармер отметил, что эта встреча стала для него последней в формате "Коалиции желающих". В то же время он заверил, что следующее правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.
- Для Стармера, который вскоре покидает свой пост, это последняя встреча в "Коалиции желающих".
Ранее мы писали, что Великобритания присоединилась к программе ЕС на 90 млрд евро для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як тільки буде порушено "припинення вогню", ці сили протягом кількох годин звалять з України?