Более 25 стран готовы направить войска в Украину после прекращения огня, — Стармер

Более 25 стран готовы разместить свои войска в Украине после прекращения огня для обеспечения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера после встречи "Коалиции желающих" в Париже, о чем сообщает "Укринформ".

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Планы по миротворческим силам после войны

По словам Стармера, уже подготовлены четкие планы создания многонациональных сил. Участие в них готовы принять более 25 стран.

Эти силы смогут развернуться в течение нескольких дней после установления режима прекращения огня. Их главная задача — помочь обеспечить мир в Украине.

"Сейчас у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил в Украине в составе более 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь гарантировать мир, когда будет установлен режим прекращения огня", — заявил Стармер.

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Гарантии безопасности и дальнейшая поддержка

Премьер также сообщил, что партнеры согласовали более широкий пакет гарантий безопасности. Речь идет о надежных и юридически обязательных решениях, согласованных ранее в Париже.

Стармер отметил, что эта встреча стала для него последней в формате "Коалиции желающих". В то же время он заверил, что следующее правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.

Для Стармера, который вскоре покидает свой пост, это последняя встреча в "Коалиции желающих".

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