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Новости Поддержка Украине
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Более 25 стран готовы направить войска в Украину после прекращения огня, — Стармер

Стармер: более 25 стран готовы гарантировать мир в Украине

Более 25 стран готовы разместить свои войска в Украине после прекращения огня для обеспечения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера после встречи "Коалиции желающих" в Париже, о чем сообщает "Укринформ".

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Планы по миротворческим силам после войны

По словам Стармера, уже подготовлены четкие планы создания многонациональных сил. Участие в них готовы принять более 25 стран.

Эти силы смогут развернуться в течение нескольких дней после установления режима прекращения огня. Их главная задача — помочь обеспечить мир в Украине.

"Сейчас у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил в Украине в составе более 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь гарантировать мир, когда будет установлен режим прекращения огня", — заявил Стармер.

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Гарантии безопасности и дальнейшая поддержка

Премьер также сообщил, что партнеры согласовали более широкий пакет гарантий безопасности. Речь идет о надежных и юридически обязательных решениях, согласованных ранее в Париже.

Стармер отметил, что эта встреча стала для него последней в формате "Коалиции желающих". В то же время он заверил, что следующее правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.

  • Для Стармера, который вскоре покидает свой пост, это последняя встреча в "Коалиции желающих".

Ранее мы писали, что Великобритания присоединилась к программе ЕС на 90 млрд евро для Украины.

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Автор: 

Стармер Кир (383) война в Украине (8675)
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Топ комментарии
+12
Ці сили зможуть розгорнутися протягом кількох днів після встановлення режиму припинення вогню. Їхнє головне завдання - допомогти гарантувати мир в Україні.

А як тільки буде порушено "припинення вогню", ці сили протягом кількох годин звалять з України?
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13.07.2026 21:54 Ответить
+6
це все одно, що в роки другої світової війни . Англія Франція та США обіцяли б відкрити другий фронт після того, як совковий союз повішає "флаг" над рейхстагом
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13.07.2026 21:58 Ответить
+5
Дуже логічно )))
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13.07.2026 21:52 Ответить

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