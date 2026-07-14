Трамп не побачив злочину у смерті сенатора Грема

Раптова смерть сенатора Ліндсі Грема не має ознак злочину, заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі Трампа під час спілкування з журналістами.

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Трамп заперечив будь-які підозри

За словами американського президента, причиною смерті могли стати проблеми зі здоров’ям, зокрема із судинами.

"Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти", – сказав Трамп.

Він також наголосив, що не бачить у цій ситуації жодних ознак злочину.

"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим", – додав президент США.

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Ліндсі Грем помер увечері 11 липня у віці 71 року. Попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину смерті.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що Америка і світ втратили рішучого лідера.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про високі шанси на ухвалення жорсткого законопроєкту про санкції проти Російської Федерації, який просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це Трамп сказав журналістам на зустрічі із прем’єр-міністром Іраку Алі аль-Заїді у Білому домі.

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