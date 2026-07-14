Трамп не усмотрел преступления в смерти сенатора Грэма

Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма не имеет признаков преступления, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Трампа во время общения с журналистами.

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Трамп опроверг любые подозрения

По словам американского президента, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем, в частности с сосудами.

"Сначала я слышал, что это были закупоренные артерии. Потому что у него действительно были закупоренные артерии. У него были проблемы с этим. Жаль, что он не заботился о себе лучше. Это то, что почти невозможно обнаружить, и если это происходит, то мало что можно с этим поделать", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не видит в этой ситуации никаких признаков преступления.

"Я не вижу в этом ничего преступного. Я знаю, что ходят всевозможные теории заговора, и считаю, что ФБР зря тратит своё время, если занимается этим", – добавил президент США.

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Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что Америка и мир потеряли решительного лидера.

Напомним, Дональд Трамп заявил о высоких шансах на принятие жесткого законопроекта о санкциях против Российской Федерации, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом Трамп сказал журналистам на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме.

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