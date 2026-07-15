Сестра Ліндсі Грема стала сенаторкою США

Сестра сенатора-республіканця Ліндсі Грема Дарлін Грем Нордон 14 липня склала присягу як нова сенаторка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

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У Сенаті США вперше родич замінив сенатора

Дарлін Грем Нордон стала сенаторкою тимчасово. Вона виконуватиме обов’язки до проведення проміжних виборів у Конгрес.

Це перший випадок в історії Сенату США, коли близький родич замінив сенатора, який помер під час перебування на посаді.

Голосування має відбутися в листопаді. Новообрані сенатори та конгресмени почнуть роботу в січні 2027 року.

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Політичне майбутнє та обставини смерті

Республіканська партія поки не визначилася, хто представлятиме Південну Кароліну на майбутніх виборах.

Ліндсі Грем працював у Конгресі з 1995 року. Спочатку він був членом Палати представників, а з 2003 року — Сенату.

Сенатор помер 11 липня ввечері. Спочатку повідомлялося про короткочасну раптову хворобу.

Згодом судово-медична експертиза встановила, що причиною могла стати розшарування аорти.

Американські медіа також зазначали, що сенатор був дуже близьким зі своєю сестрою. Після смерті батьків у 1976 і 1977 роках він був її опікуном.

Раптова смерть сенатора Ліндсі Грема не має ознак злочину, заявив президент США Дональд Трамп.

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