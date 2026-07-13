Стала відома офіційна причина смерті сенатора США Грема

Згідно з офіційним висновком, причиною смерті американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема стало розшарування аорти, спричинене атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Про це повідомила пресслужба політика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Від чого помер Великий друг України Грем?

"Розшарування аорти - це розрив головної артерії, яка несе кров від серця. Згідно з висновками, це сталося внаслідок атеросклерозу та серцево-судинного захворювання", - зазначає видання.

Також зазначається, що свідоцтво про смерть залишатиметься у статусі "у процесі оформлення" до завершення всіх токсикологічних та мікроскопічних досліджень, після чого його оновлять з урахуванням причини та класифікації обставин смерті".

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Президент України Володимир Зелнеський наголосив, що Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим.

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