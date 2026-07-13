Стала известна официальная причина смерти сенатора США Грэма
Согласно официальному заключению, причиной смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма стало расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
Об этом сообщила пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
От чего умер большой друг Украины Грэм?
"Расслоение аорты - это разрыв главной артерии, которая несет кровь от сердца. Согласно заключению, это произошло в результате атеросклероза и сердечно-сосудистого заболевания", - отмечает издание.
Также отмечается, что свидетельство о смерти будет оставаться в статусе "в процессе оформления" до завершения всех токсикологических и микроскопических исследований, после чего его обновят с учетом причины и классификации обстоятельств смерти".
Что предшествовало
Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания умер сенатор США Линдси Грэм.
- 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
- Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
- Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
- Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.
Президент Украины Владимир Зельнеский подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.
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