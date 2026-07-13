Стала известна официальная причина смерти сенатора США Грэма

Согласно официальному заключению, причиной смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма стало расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Об этом сообщила пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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От чего умер большой друг Украины Грэм?

"Расслоение аорты - это разрыв главной артерии, которая несет кровь от сердца. Согласно заключению, это произошло в результате атеросклероза и сердечно-сосудистого заболевания", - отмечает издание.

Также отмечается, что свидетельство о смерти будет оставаться в статусе "в процессе оформления" до завершения всех токсикологических и микроскопических исследований, после чего его обновят с учетом причины и классификации обстоятельств смерти".

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания умер сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

Президент Украины Владимир Зельнеский подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

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