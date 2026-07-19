Військового подали в СЗЧ через порушення дисципліни, а не за участь у протестах, - заява бригади "Рарог"

У 427 окремій бригаді Сил безпілотних систем "Рарог" заявили, що подали свого військового у СЗЧ не через участь у мітингах проти відставки Михайла Федорова.

Про це йдеться в офіційній заяві командування, передає Цензор.НЕТ.

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Самостійно залишив місце несення служби

"Командування частини нікого не переслідувало за висловлення власної думки чи громадянської позиції. Проте ця ситуація потребує роз'яснення, оскільки в мережі поширюється недостовірна та неповна інформація.

Військовослужбовець, який ідентифікується в мережі Інтернет як yavor_rarog, є чинним військовослужбовцем бригади, який під час несення чергової служби на посту у пункті постійної дислокації військової частини самовільно залишив місце несення служби та покинув розташування військової частини, не повідомивши про намір взяти участь в акції протесту. Під час перевірки наявності особового складу командиром військової частини було встановлено факт самовільного залишення місця несення служби, після чого у визначеному законодавством порядку оформлено відповідні матеріали та подано інформацію про військовослужбовця як такого, що самовільно залишив військову частину", - йдеться в заяві.

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Третій випадок СЗЧ за тиждень

Також зауважується, що подібні дії з боку військовослужбовця не є поодинокими. За останні три тижні це вже третій випадок самостійного залишення служби, останній з яких був здійснений з пункту постійних дислокацій, що розташований далеко за межами району безпосереднього виконання бойових завдань.

"За час проходження військової служби військовослужбовець неодноразово допускав порушення військової дисципліни, нехтуючи виконанням службових обов'язків, вимогами статутів Збройних Сил України, зокрема відмовлявся виконувати накази командирів під час перебування в районі виконання бойових завдань. За результатами проведеної виховної роботи належних висновків з боку військовослужбовця зроблено не було. Саме з огляду на низький рівень військової дисципліни командуванням військової частини було прийнято рішення повернути військовослужбовця до пункту постійної дислокації та надати йому можливість виконувати небойові завдання. Водночас належних висновків з боку військовослужбовця зроблено не було", - додається в заяві.

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Повідомляється, що за фактом самовільного залишення військової частини наразі проводяться всі передбачені законодавством заходи. Остаточну правову оцінку діям військовослужбовця буде надано уповноваженими правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства України.

"Окремо наголошуємо: командування військової частини не ставить під сумнів право кожного громадянина на власну громадянську позицію. Проте будь-яка громадянська позиція передбачає насамперед повагу до закону та відповідальність за власні вчинки", - йдеться у заяві підрозділу.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше військовий 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" заявив, що після участі в перший день протестів проти звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова командування оголосило, що він самостійно залишив частину.