Суддя Вовк відмовився скасувати заборону на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР, - ЦПК

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відмовився скасувати заборону на публікацію журналістського розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова.

Про це повідомили в "Центрі протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, Вовк відхилив аргументи ЦПК та "Слідства.Інфо" про незаконність цього рішення: мовляв, організації не довели, що потреба в такій забороні відпала.

"Хоча всі відомості, які використовували журналісти, є у відкритому доступі й будь-хто може їх отримати. [...] Ба більше, у позові до журналістів взагалі не згадується брат директора ДБР, але Вовк проігнорував і цей аргумент", — наголошують у ЦПК.

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Суддя Вовк також відкинув доводи про обмеження здійснення журналістської діяльності та назвав їх "неспроможними": нібито вжиті ним заходи забезпечення позову не містили жодних заборон щодо здійснення журналістської діяльності.

На переконання заступниці виконавчого директора ЦПК Олени Щербан, очевидно, що заборона на поширення інформації та позов "подані лише для тиску на журналістів Центру протидії корупції та "Слідство.Інфо"".

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що "Слідство.Інфо" спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР, бізнесмена Олександра Сухачова.

Печерський райсуд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Сухачова.

Як заявили в ЦПК, рішення є заходом забезпечення позову і винесене ще до подачі самого позову.

У ЦПК заявили, що це рішення "є суттєвим наступом на свободу слова, який суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України", і заявили про намір його його оскаржити.

Щоб підтримати колег зі "Слідства.Інфо" та ЦПК, щонайменше 8 провідних медіа, на яких заборона суду не поширювалася, опублікували розслідування на власних ресурсах.

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Які факти наводить матеріал ЗМІ

Олександр Сухачов родом із Харкова. У 2007-2015 роках він був фізичною особою-підприємцем, профіль діяльності — надання нерухомості в оренду. Він також володів частками в різних компаніях і був їхнім керівником. Олександра можна знайти на фото працівників державного "Укргазбанку" 2025 року. У телефонних контактах його підписували як представника різних банків.

У 2018-2020 роках він став власником 143 квартир у двох харківських житлових кварталах: "IT-Парк Мануфактура" та "Урбан Сіті". Будувала їх компанія "Строй Сіті". Олександр Сухачов купував квартири за балансовою вартістю (20-50 тисяч гривень), яка була на порядки нижче за ринкову. Щонайменше частину з них (або всі) він потім продав.

В Олександра Сухачова є брат — Олексій Сухачов. Він закінчив Харківську юридичну академію, карʼєру правоохоронця починав у СБУ.

У грудні 2022 року заступник генпрокурора доручив розслідувати справу "Строй Сіті" головному слідчому управлінню ДБР. У цей час Олексій Сухачов керував ДБР. Бюро розслідувало справу деякий час, однак підозр нікому не оголосили. У серпні 2025 року справу передали до Нацполіції, а згодом провадження закрили.

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