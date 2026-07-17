Брат директора ДБР Сухачов отримав 143 об’єкти нерухомості від забудовника, якого згодом розслідувало Бюро, - ЗМІ

ЗМІ опублікували розслідування про майно брата директора ДБР Олексія Сухачова, яке раніше заборонив публікувати Печерський райсуд. Автори стверджують, що Олександр Сухачов придбав 143 об'єкти нерухомості за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ініціатива 143

Медіа оприлюднили матеріал в рамках "Ініціативи 143" - акту солідарності українських медійників, які вирішили підтримати колег зі "Слідства.Інфо" та Центру протидії корупції, яким Печерський суд заборонив публікувати це розслідування.

До цієї ініціативи долучилися "Українська правда", Суспільне, "Схеми" (Радіо Свобода), hromadske, "Дзеркало тижня", NV, Bihus.Info та Телебачення Торонто.

Подробиці

У російській соцмережі "Одноклассники" оприлюднено фото. На тлі зеленого паркану стоять п’ятеро чоловіків. Світлина опублікована в 2011 році і має підпис "мій чоловік з братами".

На ній видно чинного директора ДБР Олексія Сухачова, він у центрі світлини. А крайній праворуч – його рідний брат Олександр Сухачов.

"Олександр старший за Олексія трохи більше ніж на шість років. У відкритих джерелах інформації про нього інформації: згідно з соцмережами – родом із Харкова, протягом 2007–2015 років він був фізичною особою-підприємцем, профіль діяльності – надання в оренду нерухомості. Олександр Сухачов також працював керівником і епізодично володів частками в приватних компаніях. За інформацією "Наших грошей", у 2023 році чоловік працював у службі безпеки "Укрзалізниці" в Києві. Також Олександра можна знайти на фото працівників державного "Укргазбанку" в 2025-му. В телефонних книгах його номер підписували як номер представника різних банків", - йдеться в матеріалі.

Олександр Сухачов і працівники "Укргазбанку"

Журналісти дослідили 155 аркушів довідки з переліком майна, яке реєстрували на рідного брата директора ДБР.

Квартира вартістю як смартфон

Відповідно до даних із реєстру, брат Олексія Сухачова у 2018 році став власником 40% обʼєктів у житловому багатоквартирному будинку в Харкові на вулиці Юлія Чигирина, 13. За цією адресою розташований ЖК "IT-Парк Manufactura" забудовника "Строй Сіті". А протягом 2018–2020 років брат директора ДБР зібрав колекцію зі 143 об'єктів у двох харківських ЖК за адресами, які на сайтах оголошень згадуються як об’єкти забудовника "Строй Сіті".

"Унікальний проєкт для ринку нерухомості Харкова. Йому вдається об'єднати офісні приміщення і житлові квартири з єдиною екосистемою. Передбачена сотня однокімнатних квартир невеликої площі, апарт-готель, open-space простір", - описували "IT-Парк Manufactura" на одному з сайтів із продажу нерухомості.

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"У 2019-му ринкову ціну квадратного метра від забудовника у цьому комплексі вказували в середньому майже 800 доларів. Тому логічно було б припустити, що Олександр Сухачов витратив на набуття цього майна мільйони доларів. Але це не так.

Відповідно до документів, які є у розпорядженні авторів розслідування, він скуповував нерухомість у ЖК "IT-Парк Manufactura" за балансовою вартістю, значно нижчою від ринкових цін. Настільки низькою, що її можна порівнювати з ціною смартфона", - зазначається в розслідування.

9 липня 2018 року, за двома угодами купівлі-продажу, Олександр Сухачов придбав 30 квартир у цьому харківському ЖК. Ціна за одну квартиру становила від 24,6 тисячі до 48,9 тисячі гривень, тобто за тодішнім курсом кожна квартира обійшлася від 932 до 1856 доларів.

За ці 30 квартир брат на той час заступника начальника департаменту Генпрокуратури Олексія Сухачова сукупно виклав трохи більше мільйона гривень (на той час $39,3 тисячі). Через два дні Олександр Сухачов повторив свій успіх і докупив ще 28 квартир, витративши менше 33 тисяч доларів. Ціна найдешевшої становила 26,5 тисячі гривень, найдорожчої – 38,7 тисячі гривень.

"Саме деталі цих операцій виявилися дуже чутливими для продавця – компанії ТОВ "Парковий-2". Там, отримавши запит від журналістки Аліни Стрижак, звернулися до Печерського райсуду Києва. І суддя Сергій Вовк заборонив Стрижак, "Слідству.Інфо" та "Центру протидії корупції" поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова. 13 липня "Парковий-2" подав позов, у якому наполягає, що "інформація про нерухомість та укладені угоди є частиною приватного життя фізичної особи та містить комерційну таємницю забудовника".

Але історія з харківською нерухомістю брата Олексія Сухачова – це не лише про "комерційну таємницю" і "приватне життя фізичної особи". Це ще й історія про хитросплетіння харківського забудовника з ДБР, яке розслідувало його діяльність", - зауважують автори.

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Зв'язок Олександра Сухачова із забудовником

ТОВ "Парковий-2" у 2018 році належало адвокату Івану Козікову, а тепер пов’язане зі "Строй Сіті" – компанією, проєктами якої є ЖК "IT-Парк Manufactura" та комплекс на проспекті Героїв Харкова, де Олександр Сухачов мав нерухомість, зазначається в матеріалі.

"Цей зв'язок простежується через Людмилу Рябих – сестру дружини колишнього власника "Строй Сіті", бізнесмена Єгора Масленнікова. Ви могли про нього чути завдяки коштовному Rolls-Royce, який у грудні 2024-го зафіксували журналісти "Української правди" в Монте-Карло. Особисто у Масленнікова Олександр Сухачов докуповував 11 квартир. І так само за символічні гроші", - додали автори.

Єгор Масленніков

Дані реєстру судових рішень свідчать, що у 2021 році, розслідуючи ймовірну незаконність забудов за повідомленням СБУ, у офісах "Строй Сіті" співробітники Національної поліції провели обшуки й виявили печатки фірм, які належать або раніше належали безпосередньо Олександру Сухачову, а також фінансову документацію компанії, власником якої він був.

"Тож можна припустити, що Олександр Сухачов міг залучатися до діяльності забудовника не лише як покупець, а і як інвестор. Але чи мав він на це кошти? Поспілкуватися безпосередньо з Олександром Сухачовим не вдалося – на дзвінки і звернення чоловік не відповів.

У тому ж 2021 році поліція і прокуратура розпочали кримінальне провадження щодо самобудів "Строй Сіті". Якщо коротко й спрощено – забудовник ставив посеред Харкова паркани, приганяв екскаватори та починав будувати житлові комплекси. Зокрема, йшлося про будинки, за адресами яких набував нерухомість Олександр Сухачов. Це й стало предметом дослідження правоохоронців.

Але розслідували поліцейські цю справу недовго. В грудні 2022-го заступник генпрокурора доручив розслідування головному слідчому управлінню ДБР. Певний час бюро розслідувало справу, в якій фігурує компанія, яка, імовірно, пов'язана з братом їхнього керівника, але зрештою підозри нікому не оголосили", - розповіли розслідувачі.

Bihus.Info повідомляли, що власник "Строй Сіті" Єгор Масленніков переписав старий будівельний бізнес на сестру дружини та відкрив новий – у Дубаї. Після цього провадження щодо самобудів, яке розслідувало ДБР, в серпні минулого року знову опинилося в поліції (але вже Чернігівщини), де його, зрештою, закрили.

"І швидше за все, це було б остаточною крапкою в історії з самобудами. Але, за дивним, або ж навпаки – закономірним збігом, провадження поновили після того, як особи, які згадуються в цьому розслідуванні, отримали інформаційні запити від журналістів. Станом на зараз Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма 143 квартирами і офісами", - йдеться в матеріалі.

На запити журналістів у ДБР відповіли, що ані вони, ані їхній директор не володіють "інформацією стосовно фактів участі Сухачова Олександра Олександровича в будь-якій господарській діяльності, в тому числі із забудовником "Строй Сіті", набуття ним будь-якої нерухомості".

На питання щодо досудового розслідування дій забудовника в ДБР повідомили, що рішення про закриття провадження не ухвалювали та підкреслили, що доручення здійснювати досудове розслідування слідчим іншим органів є компетенцією прокуратури.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що "Слідство.Інфо" спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР, бізнесмена Олександра Сухачова.

Печерський райсуд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Сухачова.

Як заявили в ЦПК, рішення є заходом забезпечення позову і винесене ще до подачі самого позову.

У ЦПК заявили, що це рішення "є суттєвим наступом на свободу слова, який суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України", і заявили про намір його його оскаржити.

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