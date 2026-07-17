Брат директора ГБР Сухачев получил 143 объекта недвижимости от застройщика, в отношении которого впоследствии велось расследование Бюро, - СМИ

СМИ опубликовали расследование об имуществе брата директора ГБР Алексея Сухачева, публикацию которого ранее запретил Печерский райсуд. Авторы утверждают, что Александр Сухачев приобрел 143 объекта недвижимости по ценам, значительно ниже рыночных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Инициатива 143

СМИ обнародовали материал в рамках "Инициативы 143" - акта солидарности украинских журналистов, которые решили поддержать коллег из "Слідство. Інфо" и Центра противодействия коррупции, которым Печерский суд запретил публиковать это расследование.

К этой инициативе присоединились "Украинская правда", "Суспільне", "Схеми" (Радіо Свобода), hromadske, "Зеркало недели", NV, Bihus.Info и Телебачення Торонто.

Подробности

В российской социальной сети "Одноклассники" опубликована фотография. На фоне зеленого забора стоят пять мужчин. Снимок опубликован в 2011 году и имеет подпись "мой муж с братьями".

На ней виден действующий директор ГБР Алексей Сухачев, он находится в центре снимка. А крайний справа - его родной брат Александр Сухачев.

"Александр старше Алексея чуть больше чем на шесть лет. В открытых источниках информации о нем: согласно соцсетям – родом из Харькова, в 2007–2015 годах он был физическим лицом-предпринимателем, профиль деятельности – сдача в аренду недвижимости. Александр Сухачев также работал руководителем и эпизодически владел долями в частных компаниях. По информации "Наші гроші", в 2023 году мужчина работал в службе безопасности "Укрзалізниці" в Киеве. Также Александра можно найти на фото сотрудников государственного "Укргазбанка" в 2025 году. В телефонных справочниках его номер указывался как номер представителя различных банков", - говорится в материале.

Александр Сухачев и сотрудники "Укргазбанка"

Журналисты изучили 155 листов справки с перечнем имущества, зарегистрированного на имя родного брата директора ГБР.

Квартира стоимостью как смартфон

Согласно данным из реестра, брат Алексея Сухачева в 2018 году стал владельцем 40% объектов в жилом многоквартирном доме в Харькове на улице Юлия Чигирина, 13. По этому адресу расположен ЖК "IT-Парк Manufactura" застройщика "Строй Сити". А в течение 2018–2020 годов брат директора ГБР собрал коллекцию из 143 объектов в двух харьковских ЖК по адресам, которые на сайтах объявлений упоминаются как объекты застройщика "Строй Сити".

"Уникальный проект для рынка недвижимости Харькова. Ему удается объединить офисные помещения и жилые квартиры в единую экосистему. Предусмотрена сотня однокомнатных квартир небольшой площади, апарт-отель, пространство open-space", - так описывали "IT-Парк Manufactura" на одном из сайтов по продаже недвижимости.

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"В 2019 году рыночную цену квадратного метра от застройщика в этом комплексе указывали в среднем почти 800 долларов. Поэтому логично было бы предположить, что Александр Сухачев потратил на приобретение этого имущества миллионы долларов. Но это не так.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении авторов расследования, он скупал недвижимость в ЖК "IT-Парк Manufactura" по балансовой стоимости, значительно ниже рыночных цен. Настолько низкой, что ее можно сравнить с ценой смартфона", - отмечается в расследовании.

9 июля 2018 года по двум договорам купли-продажи Александр Сухачев приобрел 30 квартир в этом харьковском ЖК. Цена за одну квартиру составляла от 24,6 тысячи до 48,9 тысячи гривен, то есть по тогдашнему курсу каждая квартира обошлась от 932 до 1856 долларов.

За эти 30 квартир брат тогдашнего заместителя начальника департамента Генпрокуратуры Алексея Сухачева в совокупности заплатил чуть больше миллиона гривен (на тот момент $39,3 тысячи). Через два дня Александр Сухачев повторил свой успех и докупил еще 28 квартир, потратив менее 33 тысяч долларов. Цена самой дешевой составляла 26,5 тысячи гривен, самой дорогой - 38,7 тысячи гривен.

"Именно детали этих сделок оказались очень деликатными для продавца - компании ООО "Парковый-2". Там, получив запрос от журналистки Алины Стрижак, обратились в Печерский райсуд Киева. И судья Сергей Вовк запретил Стрижак, "Слідство. Інфо" и Центру противодействия коррупции распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Александра Сухачева. 13 июля "Парковый-2" подал иск, в котором настаивает, что "информация о недвижимости и заключенных сделках является частью частной жизни физического лица и содержит коммерческую тайну застройщика".

Но история с харьковской недвижимостью брата Алексея Сухачева - это не только "коммерческая тайна" и "частная жизнь физического лица". Это еще и история о тесных связях харьковского застройщика с ГБР, которое расследовало его деятельность", - отмечают авторы.

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Связь Александра Сухачева с застройщиком

ООО "Парковый-2" в 2018 году принадлежало адвокату Ивану Козикову, а теперь связано со "Строй Сити" - компанией, проектами которой являются ЖК "IT-Парк Manufactura" и комплекс на проспекте Героев Харькова, где у Александра Сухачева была недвижимость, отмечается в материале.

"Эта связь прослеживается через Людмилу Рябых - сестру жены бывшего владельца "Строй Сити", бизнесмена Егора Масленникова. Вы, возможно, слышали о нем благодаря дорогостоящему Rolls-Royce, который в декабре 2024 года зафиксировали журналисты "Украинской правды" в Монте-Карло. Лично у Масленникова Александр Сухачев докупал 11 квартир. И точно так же за символические деньги", - добавили авторы.

Егор Масленников

Данные реестра судебных решений свидетельствуют, что в 2021 году, расследуя возможную незаконность застроек по сообщению СБУ, в офисах "Строй Сити" сотрудники Национальной полиции провели обыски и обнаружили печати фирм, которые принадлежат или ранее принадлежали непосредственно Александру Сухачову, а также финансовую документацию компании, владельцем которой он был.

"Поэтому можно предположить, что Александр Сухачев мог быть вовлечен в деятельность застройщика не только как покупатель, но и как инвестор. Но были ли у него на это средства? Поговорить напрямую с Александром Сухачевым не удалось - на звонки и обращения мужчина не ответил.

В том же 2021 году полиция и прокуратура возбудили уголовное дело в отношении самовольных построек "Строй Сити". Если коротко и упрощенно – застройщик ставил посреди Харькова заборы, пригонял экскаваторы и начинал строить жилые комплексы. В частности, речь шла о домах, по адресам которых приобретал недвижимость Александр Сухачев. Именно это и стало предметом расследования правоохранительных органов.

Но полиция расследовала это дело недолго. В декабре 2022 года заместитель генпрокурора поручил расследование Главному следственному управлению ГБР. Некоторое время бюро расследовало дело, в котором фигурирует компания, предположительно связанная с братом их руководителя, но в итоге подозрения никому не предъявили", - рассказали следователи.

Bihus.Info сообщал, что владелец "Строй Сити" Егор Масленников переписал старый строительный бизнес на сестру жены и открыл новый - в Дубае. После этого производство по делу о самовольных постройках, которое расследовало ГБР, в августе прошлого года вновь оказалось в полиции (но уже Черниговской области), где его, в конечном итоге, закрыли.

"И, скорее всего, это стало бы окончательной точкой в истории с самовольными постройками. Но, по странному или, наоборот, закономерному стечению обстоятельств, производство возобновили после того, как лица, упоминаемые в этом расследовании, получили информационные запросы от журналистов. На данный момент Александр Сухачев утратил право владения почти всеми 143 квартирами и офисами", - говорится в материале.

На запросы журналистов в ГБР ответили, что ни они, ни их директор не располагают "информацией о фактах участия Сухачева Александра Александровича в какой-либо хозяйственной деятельности, в том числе с застройщиком "Строй Сити", приобретении им какой-либо недвижимости".

На вопрос о досудебном расследовании действий застройщика в ГБР сообщили, что решение о закрытии производства не принимали, и подчеркнули, что поручение проводить досудебное расследование следователям других органов находится в компетенции прокуратуры.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что "Слідство. Інфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Сухачева.

Как заявили в ЦПК, решение является мерой обеспечения иска и вынесено еще до подачи самого иска.

В ЦПК заявили, что это решение "является существенным посягательством на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины", и заявили о намерении его обжаловать.

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