Компания, связанная с братом директора ГБР Сухачева, подала в суд на "Слідство.Інфо" из-за журналистского расследования

13 июля компания "Парковый-2" подала в суд на журналистов "Слідство.Інфо" и организацию "Центр противодействия коррупции" в связи с подготовкой расследования об имуществе Александра Сухачева — брата директора ГБР Алексея Сухачева.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает "Цензор.НЕТ".

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Иск против журналистов-расследователей

По данным издания, речь идет о неопубликованном расследовании, касающемся 143 объектов недвижимости Александра Сухачева.

В частности, в иске компания "Парковый-2" утверждает, что журналисты якобы незаконно собирают персональные данные и коммерческую информацию. Застройщик просит суд запретить публикацию сведений об инвестиционных договорах, суммах вложений и недвижимости, ставшей предметом журналистского расследования.

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Также компания утверждает, что собранная журналистами информация о недвижимости и заключенных сделках якобы содержит коммерческую тайну застройщика и является частью частной жизни физического лица.

Кроме того, истец заявляет, что обратился в суд еще до выхода расследования, поскольку сама подготовка материала якобы создает риск разглашения конфиденциальной информации.

Отметим, что Гражданский кодекс Украины определяет коммерческую тайну как информацию, которая является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной форме и совокупности ее составляющих неизвестна и не является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с тем видом информации, к которому она относится, в связи с чем обладает коммерческой ценностью и была предметом адекватных существующим обстоятельствам мер по сохранению ее секретности, принятых лицом, законно контролирующим эту информацию.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что "Слідство.Інфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Сухачева.

Как заявили в ЦПК, решение является мерой обеспечения иска и вынесено еще до подачи самого иска.

В ЦПК заявили, что это решение "является существенным посягательством на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины", и заявили о намерении его обжаловать.

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