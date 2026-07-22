Судья Вовк отказался отменить запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР, - ЦПК

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отказался отменить запрет на публикацию журналистского расследования о 143 объектах недвижимости брата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева.

Об этом сообщили в "Центре противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, Вовк отклонил аргументы ЦПК и "Следствия.Инфо" о незаконности этого решения: мол, организации не доказали, что необходимость в таком запрете отпала.

"Хотя все сведения, которые использовали журналисты, находятся в открытом доступе и любой может их получить. [...] Более того, в иске к журналистам вообще не упоминается брат директора ГБР, но Вовк проигнорировал и этот аргумент", — отмечают в ЦПК.

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Судья Вовк также отклонил доводы об ограничении осуществления журналистской деятельности и назвал их "несостоятельными": якобы принятые им меры обеспечения иска не содержали никаких запретов на осуществление журналистской деятельности.

По мнению заместительницы исполнительного директора ЦПК Елены Щербан, очевидно, что запрет на распространение информации и иск "поданы исключительно для оказания давления на журналистов Центра противодействия коррупции и "Следство.Инфо"".

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что "Следство.Инфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Сухачева.

Как заявили в ЦПК, решение является мерой обеспечения иска и вынесено еще до подачи самого иска.

В ЦПК заявили, что это решение "является существенным посягательством на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины", и заявили о намерении его обжаловать.

Чтобы поддержать коллег из "Следства.Инфо" и ЦПК, по меньшей мере 8 ведущих СМИ, на которые запрет суда не распространялся, опубликовали расследование на своих ресурсах.

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Какие факты приводит материал СМИ

Александр Сухачев родом из Харькова. В 2007–2015 годах он был физическим лицом-предпринимателем, профиль деятельности — сдача недвижимости в аренду. Он также владел долями в различных компаниях и был их руководителем. Александра можно найти на фото сотрудников государственного "Укргазбанка" 2025 года. В телефонных контактах его указывали как представителя различных банков.

В 2018–2020 годах он стал владельцем 143 квартир в двух харьковских жилых кварталах: "IT-Парк Мануфактура" и "Урбан Сити". Строила их компания "Строй Сити". Александр Сухачев покупал квартиры по балансовой стоимости (20–50 тысяч гривен), которая была на порядки ниже рыночной. По крайней мере часть из них (или все) он затем продал.

У Александра Сухачева есть брат — Алексей Сухачев. Он окончил Харьковскую юридическую академию, карьеру правоохранителя начинал в СБУ.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора поручил расследовать дело "Строй Сити" главному следственному управлению ГБР. В это время Алексей Сухачев возглавлял ГБР. Бюро расследовало дело некоторое время, однако подозрения никому не предъявили. В августе 2025 года дело передали в Нацполицию, а впоследствии производство закрыли.

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