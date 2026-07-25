Уражено РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти РФ, - Генштаб
24 липня та в ніч на 25 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
- Так, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки (АР Крим).
- Також уражено склад боєприпасів противника у районі Новосеменівки Херсонської області.
- Окрім того, українські воїни завдали ураження пунктам управління БпЛА противника у районах Біловодів (Сумська область), Лєднєва (Брянська область, РФ), Кам'янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область), а також Комара (Донецька область).
- Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.
- Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.
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