Уражено РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти РФ, - Генштаб

24 липня та в ніч на 25 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки (АР Крим).

Також уражено склад боєприпасів противника у районі Новосеменівки Херсонської області.

Окрім того, українські воїни завдали ураження пунктам управління БпЛА противника у районах Біловодів (Сумська область), Лєднєва (Брянська область, РФ), Кам'янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область), а також Комара (Донецька область).

Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?