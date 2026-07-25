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Новости Уничтожение российской техники
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Пострадали РЛС раннего обнаружения, склад боеприпасов, пункты управления БПЛА и другие военные объекты РФ, - Генштаб

поразить цели РФ

24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

  • Так, была поражена радиолокационная станция раннего обнаружения в районе Оленевки (АР Крым).
  • Также был поражен склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области.
  • Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Беловодов (Сумская область), Леднева (Брянская область, РФ), Каменского, Новоивановки и Мирного (Запорожская область), а также Комара (Донецкая область).
  • Также был поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

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