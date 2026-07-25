Пострадали РЛС раннего обнаружения, склад боеприпасов, пункты управления БПЛА и другие военные объекты РФ, - Генштаб

24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, была поражена радиолокационная станция раннего обнаружения в районе Оленевки (АР Крым).

Также был поражен склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Беловодов (Сумская область), Леднева (Брянская область, РФ), Каменского, Новоивановки и Мирного (Запорожская область), а также Комара (Донецкая область).

Также был поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА.

Кроме того, после атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске.

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