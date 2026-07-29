РФ готується до нового обміну полоненими з Україною, - Лантратова

У Росії заявили про підготовку нового обміну військовополоненими з Україною. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала проведення найближчим часом нового етапу обміну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ, про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

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За її словами, наразі триває підготовка:

"Ми готуємо найближчий обмін. Дату поки що не називаємо, щоб не зірвати цей процес", – заявила Лантратова.

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У Росії говорять про дві категорії осіб

За словами російської омбудсманки, переговори ведуться окремо щодо військовополонених і цивільних осіб. Вона також висловила сподівання, що новий етап обміну вдасться реалізувати найближчим часом.

При цьому жодних деталей щодо можливих термінів або кількості людей Лантратова не навела.

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Україна про новий обмін не повідомляла

Українська влада наразі не підтверджувала заяви російської сторони про підготовку нового обміну.

Водночас напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що передав російській стороні перший список із 1 500 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати в російському полоні.

За словами Лубінця, він очікує відповіді від російської сторони, після чого планує формувати наступні запити щодо зниклих безвісти українських захисників.

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