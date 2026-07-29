РФ готується до нового обміну полоненими з Україною, - Лантратова
У Росії заявили про підготовку нового обміну військовополоненими з Україною. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала проведення найближчим часом нового етапу обміну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ, про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.
За її словами, наразі триває підготовка:
"Ми готуємо найближчий обмін. Дату поки що не називаємо, щоб не зірвати цей процес", – заявила Лантратова.
У Росії говорять про дві категорії осіб
За словами російської омбудсманки, переговори ведуться окремо щодо військовополонених і цивільних осіб. Вона також висловила сподівання, що новий етап обміну вдасться реалізувати найближчим часом.
При цьому жодних деталей щодо можливих термінів або кількості людей Лантратова не навела.
Україна про новий обмін не повідомляла
Українська влада наразі не підтверджувала заяви російської сторони про підготовку нового обміну.
Водночас напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що передав російській стороні перший список із 1 500 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати в російському полоні.
За словами Лубінця, він очікує відповіді від російської сторони, після чого планує формувати наступні запити щодо зниклих безвісти українських захисників.
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