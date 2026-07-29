РФ готовится к новому обмену пленными с Украиной, - Лантратова

В России заявили о подготовке нового обмена военнопленными с Украиной. В то же время украинская сторона официально не подтверждала проведение в ближайшее время нового этапа обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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По ее словам, в настоящее время продолжается подготовка к новому обмену, однако дату не называют, чтобы, как утверждает российская сторона, "не сорвать процесс".

"Мы готовим ближайший обмен. Дату пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс", - заявила Лантратова.

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В России говорят о двух категориях лиц

По словам российского омбудсмена, переговоры ведутся отдельно в отношении военнопленных и гражданских лиц. Она также выразила надежду, что новый этап обмена удастся реализовать в ближайшее время.

При этом никаких подробностей относительно возможных сроков или количества людей Лантратова не привела.

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Украина о новом обмене не сообщала

Украинские власти пока не подтверждали заявления российской стороны о подготовке нового обмена.

В то же время накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что передал российской стороне первый список из 1 500 украинских военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести и могут находиться в российском плену.

По словам Лубинца, он ожидает ответа от российской стороны, после чего планирует формировать следующие запросы относительно пропавших без вести украинских защитников.

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