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РФ вранці атакувала два райони Харкова: щонайменше п’ятеро постраждалих
Вранці 5 серпня зафіксовано один удар РФ у Новобаварському районі, ще один - у Холодногірському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
- Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі.
Бригади медиків надають усім необхідну допомогу.
- Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі.
Встановлюємо дані щодо постраждалих.
Усі екстрені служби працюють на місцях атаки.
- Відомо про двох постраждалих. Чоловіку медики надають допомогу. А жінка зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу отримала на місці.
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