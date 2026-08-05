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Новини Обстріли Харкова
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РФ вранці атакувала два райони Харкова: щонайменше п’ятеро постраждалих

У Харкові через атаку РФ постраждали п’ятеро людей

Вранці 5 серпня зафіксовано один удар РФ у Новобаварському районі, ще один - у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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  • Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі.
    Бригади медиків надають усім необхідну допомогу.

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  • Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі.
    Встановлюємо дані щодо постраждалих.
    Усі екстрені служби працюють на місцях атаки.
  • Відомо про двох постраждалих. Чоловіку медики надають  допомогу. А жінка зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу отримала на місці.

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Харків (5653) Харківська область (3063) Харківський район (1050)
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