231 бойове зіткнення за добу на фронті: найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 8 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 231 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Сопич, Товстодубове, Атинське, Безсалівка, Рижівка, Потапівка, Уланове Сумської області; Набережне, Янжулівка Чернігівської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 осіб. Також знешкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1642 безпілотні літальні апарати, 358 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили п’ять ворожих штурмів. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Волохівка, Покаляне, Хатнє.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять наступальних дій ворога у бік населених пунктів Ківшарівка, Мирне та Радьківка.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 12 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Озерне, Лиман та в районах населених пунктів Карпівка, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Малинівки та в бік Юрківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового, Довгої Балки й Миколайпілля.

"Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.