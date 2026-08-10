Краматорська школа, названа на честь вбитого найманцями РФ 16-річного Героя України Степана Чубенка, може втратити його ім’я

Краматорська школа №12, в якій навчався вбитий російськими найманцями за проукраїнську позицію 16-річний Степан Чубенко, може втратити його ім'я.

Про це розповіла мама Сталіна Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Про Степана знає весь заклад: учні до дня народження надсилають вітання( портрети, пам'ятник з пластиліну, колажі....). Вони пишаються, що школа, де вони навчаються ( хай , навіть, зараз дистанційно), носить ім'я підлітка, який витримав катування і не став зрадником.

Як зараз пояснити учням, чому їх заклад освіти чиновники рідного Стьопиного міста вирішили об'єднати з іншим закладом, який також носить ім'я видатної людини - відомого учителя фізики Валентина Шеймана?" - зазначила вона.

На думку Сталіни Чубенко, влада Краматорська у цьому питанні не боролася за Степана.

"Навіть якщо вказівка про оптимізацію надійшла зверху, чому влада Краматорська не боролася за Степана, а знищила пам'ять про нього так само, як русня знищила будівлю школи? Всі вони знають, що в закладі працює мама Степана. Ніхто не встав на моє місце, не подумав, який удар в спину нанесли.

Від закладу було направлено колективне звернення начальнику управління освіти Денису Сисоєву та начальнику Краматорської військової адміністрації Олександру Гончаренку щодо збереження функціонування ЗЗСО 12 імені Степана Чубенка. У відповіді багато гарних слів про збереження пам'ятування Героїв, але немає відповіді ні на одне наше питання. Як може зберегтися ім'я в назві закладу, якщо самого закладу не буде, учні отримають свідоцтва про закінчення не ЗЗСО 12 імені Степана Чубенка, а іншого закладу", - наголосила вона.

Сталіна Чубенко вважає рішення місцевої влади зрадою не лише щодо Героя України Степана Чубенка, але й про інших Героїв.

"До речі, міська рада до цього часу не ініціювала виправлення на Гугл мапі старої назви вулиці Степана Чубенка. Складається враження, що хтось прагне знищити пам'ять про нашого сина, ім'я якого відомо всій Україні та за її межами", - підсумувала вона.







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Степан Чубенко

Степан Чубенко народився у 1997 році в Краматорську та мріяв стати професійним футболістом. У 2014 році разом із друзями брав участь на підтримку територіальної цілісності України. Разом із друзями допомагав військовим ЗСУ, які прибули до міста. Під час обстрілу він допомагав спускатися в сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".

У червні 2014 року Степана в Донецьку затримали російські терористи з батальйону "Керч", за однією з версій - за блакитно-жовту стрічку на рюкзаку. За даними розслідування, підтвердженими в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний бойовиками "ДНР" за проукраїнську позицію. Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом "Народний Герой України" та орденом "За мужність" III ступеня.

Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили молодого хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.



В окупованому Криму за запитом України заарештували бойовика "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року в Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.

21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.

У жовтні 2025 року Степану Чубенку присвоїли звання Героя України (посмертно).

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