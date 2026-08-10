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Краматорская школа, названная в честь убитого наемниками РФ 16-летнего Героя Украины Степана Чубенко, может лишиться его имени

Школа имени Героя Украины Степана Чубенко может лишиться его имени

Краматорская школа № 12, в которой учился убитый российскими наемниками за проукраинскую позицию 16-летний Степан Чубенко, может лишиться его имени.

Об этом рассказала мама Сталина Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"О Степане знает весь коллектив: ученики к дню рождения присылают поздравления (портреты, памятник из пластилина, коллажи...). Они гордятся тем, что школа, в которой они учатся (пусть даже сейчас дистанционно), носит имя подростка, который выдержал пытки и не стал предателем.

Как теперь объяснить ученикам, почему чиновники родного города Степы решили объединить их учебное заведение с другим, которое также носит имя выдающегося человека — известного учителя физики Валентина Шеймана?" — отметила она.

Школа имени Героя Украины Степана Чубенко может лишиться его имени

По мнению Сталины Чубенко, власти Краматорска в этом вопросе не боролись за Степана.

"Даже если указание об оптимизации поступило сверху, почему власти Краматорска не боролись за Степана, а уничтожили память о нем так же, как русские уничтожили здание школы? Все они знают, что в этом учреждении работает мама Степана. Никто не встал на мое место, не подумал, какой удар в спину нанесли.

От школы было направлено коллективное обращение к начальнику управления образования Денису Сысоеву и начальнику Краматорской военной администрации Александру Гончаренко относительно сохранения функционирования общеобразовательной школы № 12 имени Степана Чубенко. В ответе много красивых слов о сохранении памяти о Героях, но нет ответа ни на один наш вопрос. Как может сохраниться имя в названии учебного заведения, если самого заведения не будет, ученики получат аттестаты об окончании не общеобразовательной школы № 12 имени Степана Чубенко, а другого учебного заведения", — подчеркнула она.

Сталина Чубенко считает решение местных властей предательством не только по отношению к Герою Украины Степану Чубенко, но и к другим Героям.

"Кстати, городской совет до сих пор не инициировал исправление на Google Maps старого названия улицы Степана Чубенко. Создается впечатление, что кто-то стремится уничтожить память о нашем сыне, имя которого известно всей Украине и за ее пределами", — подытожила она.

Школа имени Героя Украины Степана Чубенко может лишиться его имени'я
Школа имени Героя Украины Степана Чубенко может лишиться его имени'я
Школа имени Героя Украины Степана Чубенко может лишиться его имени'я

Читайте: Памятник убитому наемниками РФ Народному герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж

Степан Чубенко

Степан Чубенко родился в 1997 году в Краматорске и мечтал стать профессиональным футболистом. В 2014 году вместе с друзьями участвовал в защите территориальной целостности Украины. Вместе с друзьями помогал военным ВСУ, прибывшим в город. Во время обстрела он помогал пожилым людям спускаться в убежище, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

В июне 2014 года Степана в Донецке задержали российские террористы из батальона "Керчь", по одной из версий — из-за голубо-желтой ленты на рюкзаке. По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян боевиками "ДНР" за проукраинскую позицию. Степан Чубенко посмертно награжден орденом "Народный герой Украины" и орденом "За мужество" III степени.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачева-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве — Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В оккупированном Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, убивший на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал заместителем директора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и другие объекты в оккупированном Крыму.

В октябре 2025 года Степану Чубенко присвоили звание Героя Украины (посмертно).

Читайте также: В Краматорске состоялся турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2607) школа (3151) Донецкая область (12997) Чубенко Cтепан (26) Краматорский район (1406)
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Топ комментарии
+14
зрозуміло що переможцем буде Шейман....
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10.08.2026 09:48 Ответить
+13
Нині при владі "какая разніца", вибирали цю владу "какіє разніци" і відповідно рішення про пам'ять Героя України Степана Чубенко буде "какая разніца" - Степан Чубенко чи Шейман або, як заявив один видатний потужний політик в своєму новорічному зверненню " к насєлєнію",
- ... для украинцев нет разницы, как называется улица, если она освещена и заасфальтирована... -
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10.08.2026 10:03 Ответить
+11
Що тут дивного, вата підняла голови, вата має броні, вони себе почувають королями і очікують приходу росії, нажаль наша квартальна влада прогнила з голови до ніг.
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10.08.2026 10:26 Ответить

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