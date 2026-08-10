Краматорская школа, названная в честь убитого наемниками РФ 16-летнего Героя Украины Степана Чубенко, может лишиться его имени

Краматорская школа № 12, в которой учился убитый российскими наемниками за проукраинскую позицию 16-летний Степан Чубенко, может лишиться его имени.

Об этом рассказала мама Сталина Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"О Степане знает весь коллектив: ученики к дню рождения присылают поздравления (портреты, памятник из пластилина, коллажи...). Они гордятся тем, что школа, в которой они учатся (пусть даже сейчас дистанционно), носит имя подростка, который выдержал пытки и не стал предателем.

Как теперь объяснить ученикам, почему чиновники родного города Степы решили объединить их учебное заведение с другим, которое также носит имя выдающегося человека — известного учителя физики Валентина Шеймана?" — отметила она.

По мнению Сталины Чубенко, власти Краматорска в этом вопросе не боролись за Степана.

"Даже если указание об оптимизации поступило сверху, почему власти Краматорска не боролись за Степана, а уничтожили память о нем так же, как русские уничтожили здание школы? Все они знают, что в этом учреждении работает мама Степана. Никто не встал на мое место, не подумал, какой удар в спину нанесли.

От школы было направлено коллективное обращение к начальнику управления образования Денису Сысоеву и начальнику Краматорской военной администрации Александру Гончаренко относительно сохранения функционирования общеобразовательной школы № 12 имени Степана Чубенко. В ответе много красивых слов о сохранении памяти о Героях, но нет ответа ни на один наш вопрос. Как может сохраниться имя в названии учебного заведения, если самого заведения не будет, ученики получат аттестаты об окончании не общеобразовательной школы № 12 имени Степана Чубенко, а другого учебного заведения", — подчеркнула она.

Сталина Чубенко считает решение местных властей предательством не только по отношению к Герою Украины Степану Чубенко, но и к другим Героям.

"Кстати, городской совет до сих пор не инициировал исправление на Google Maps старого названия улицы Степана Чубенко. Создается впечатление, что кто-то стремится уничтожить память о нашем сыне, имя которого известно всей Украине и за ее пределами", — подытожила она.







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Степан Чубенко

Степан Чубенко родился в 1997 году в Краматорске и мечтал стать профессиональным футболистом. В 2014 году вместе с друзьями участвовал в защите территориальной целостности Украины. Вместе с друзьями помогал военным ВСУ, прибывшим в город. Во время обстрела он помогал пожилым людям спускаться в убежище, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

В июне 2014 года Степана в Донецке задержали российские террористы из батальона "Керчь", по одной из версий — из-за голубо-желтой ленты на рюкзаке. По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян боевиками "ДНР" за проукраинскую позицию. Степан Чубенко посмертно награжден орденом "Народный герой Украины" и орденом "За мужество" III степени.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачева-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве — Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.



В оккупированном Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, убивший на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал заместителем директора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и другие объекты в оккупированном Крыму.

В октябре 2025 года Степану Чубенко присвоили звание Героя Украины (посмертно).

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