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Новини Знищення російської техніки
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Уражено ворожий "Бук-М3", командно-спостережний пункт та шість пунктів управління БпЛА противника, - Генштаб

удар по буку

Сили оборони України системно уражають ключові цілі противника, послідовно знижуючи його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено ЗРК та склади

Зокрема, 11 серпня уражено:

  • зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Тополь Луганської області;
  • командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області РФ
  • склади матеріально-технічних засобів противника в Ровеньках Луганської області.

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Удари по ворожих пунктах управління

Серед іншого, 10 серпня уражено шість пунктів управління БпЛА противника в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області РФ, Залізничного та Нестерянки Запорізької області.

"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках. Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність та послаблюють наступальний потенціал противника", - наголошують у Генштабі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8860) Бук (136) Луганська область (4920) Ровеньківський район (2) Ровеньки (1) Удари по РФ (1201)
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