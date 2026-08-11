Поражены вражеский "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт и шесть пунктов управления БПЛА противника, - Генштаб

Силы обороны Украины систематически наносят удары по ключевым целям противника, последовательно снижая его способность вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Поражены ЗРК и склады

В частности, 11 августа были поражены:

зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Тополя Луганской области;

командно-наблюдательный пункт противника в районе Теребрено Белгородской области РФ

склады материально-технических средств противника в Ровеньках Луганской области.

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Удары по вражеским пунктам управления

Среди прочего, 10 августа были поражены шесть пунктов управления БПЛА противника в районах Шевченко Первого, Комара и Веселого в Донецкой области, Ходяковки Курской области РФ, Железнодорожного и Нестерянки Запорожской области.

"Поражение объектов такого уровня существенно снижает боевые возможности группировок противника сразу на нескольких оперативных направлениях. Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - отмечают в Генштабе.

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