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Новости Уничтожение российской техники
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Поражены вражеский "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт и шесть пунктов управления БПЛА противника, - Генштаб

удар по буку

Силы обороны Украины систематически наносят удары по ключевым целям противника, последовательно снижая его способность вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Поражены ЗРК и склады

В частности, 11 августа были поражены:

  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Тополя Луганской области;
  • командно-наблюдательный пункт противника в районе Теребрено Белгородской области РФ
  • склады материально-технических средств противника в Ровеньках Луганской области.

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Удары по вражеским пунктам управления

Среди прочего, 10 августа были поражены шесть пунктов управления БПЛА противника в районах Шевченко Первого, Комара и Веселого в Донецкой области, Ходяковки Курской области РФ, Железнодорожного и Нестерянки Запорожской области.

"Поражение объектов такого уровня существенно снижает боевые возможности группировок противника сразу на нескольких оперативных направлениях. Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - отмечают в Генштабе.

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Генштаб ВС (8584) Бук (665) Луганская область (6737) Ровеньковский район (3) Ровеньки (2) Удары по РФ (1151)
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