Поражены вражеский "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт и шесть пунктов управления БПЛА противника, - Генштаб
Силы обороны Украины систематически наносят удары по ключевым целям противника, последовательно снижая его способность вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражены ЗРК и склады
В частности, 11 августа были поражены:
- зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Тополя Луганской области;
- командно-наблюдательный пункт противника в районе Теребрено Белгородской области РФ
- склады материально-технических средств противника в Ровеньках Луганской области.
Удары по вражеским пунктам управления
Среди прочего, 10 августа были поражены шесть пунктов управления БПЛА противника в районах Шевченко Первого, Комара и Веселого в Донецкой области, Ходяковки Курской области РФ, Железнодорожного и Нестерянки Запорожской области.
"Поражение объектов такого уровня существенно снижает боевые возможности группировок противника сразу на нескольких оперативных направлениях. Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль