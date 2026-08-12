Уражено наземний ретранслятор та підрозділи БпС противника, - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 12 серпня завдали ураження по об’єктах та місцях зосередження живої сили росіян на окупованих територіях.

По це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що було уражено

Так, уражено:

наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим;

ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;

місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області.

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Робота по ключових цілях триває

Наголошується, що ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

"Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - додали в Генштабі

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