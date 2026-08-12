Поражены наземный ретранслятор и подразделения БПС противника, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 12 августа нанесли удар по объектам и местам сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что было поражено

Так, были поражены:

наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым;

ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области;

место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области.

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Работа по ключевым целям продолжается

Отмечается, что поражение этих объектов ослабляет способность противника осуществлять управление ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.

"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в Генштабе

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