Поражены наземный ретранслятор и подразделения БПС противника, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 12 августа нанесли удар по объектам и местам сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что было поражено
Так, были поражены:
- наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым;
- ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области;
- место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области.
Работа по ключевым целям продолжается
Отмечается, что поражение этих объектов ослабляет способность противника осуществлять управление ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.
"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в Генштабе
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль