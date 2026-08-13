Уражено РЛС "Небо-У", склади ПММ і боєприпасів та інші об’єкти противника, - Генштаб
У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на його території та тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження РЛС "Небо-У"
Зокрема, у Севастополі уражено радіолокаційну станцію "Небо-У".
"Небо-У" – це російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.
Інші ураження
Також українські воїни завдали ураження:
- пункту управління БпЛА в районі Мирного Запорізької області;
- складу пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська Луганської області;
- складу боєприпасів в районі Нового Гаю Запорізької області;
- складу матеріально-технічних засобів у районі Каланчака Херсонської області;
- місцю зосередження живої сили в районі Бутирок Бєлгородської області РФ.
У Генштабі наголосили, що ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника, порушує його логістичне забезпечення та знижує можливості накопичення і застосування боєприпасів, техніки та особового складу.
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