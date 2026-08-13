Уражено РЛС "Небо-У", склади ПММ і боєприпасів та інші об’єкти противника, - Генштаб

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на його території та тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ураження РЛС "Небо-У"

Зокрема, у Севастополі уражено радіолокаційну станцію "Небо-У".

"Небо-У" – це російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.

Також читайте: В окупованому Криму ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор БпЛА, - Генштаб

Інші ураження

Також українські воїни завдали ураження:

пункту управління БпЛА в районі Мирного Запорізької області;

складу пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська Луганської області;

складу боєприпасів в районі Нового Гаю Запорізької області;

складу матеріально-технічних засобів у районі Каланчака Херсонської області;

місцю зосередження живої сили в районі Бутирок Бєлгородської області РФ.

Також дивіться: Упродовж липня підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

У Генштабі наголосили, що ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника, порушує його логістичне забезпечення та знижує можливості накопичення і застосування боєприпасів, техніки та особового складу.