Поражены РЛС "Небо-У", склады ГСМ и боеприпасов, а также другие объекты противника, - Генштаб
В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на его территории и на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение РЛС "Небо-У"
В частности, в Севастополе была поражена радиолокационная станция "Небо-У".
"Небо-У" — это российская дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение станции снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.
Другие поражения
Также украинские военные нанесли удары:
- пункта управления БПЛА в районе Мирного Запорожской области;
- склада горюче-смазочных материалов в районе Довжанска Луганской области;
- склада боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области;
- склада материально-технических средств в районе Каланчака Херсонской области;
- места сосредоточения живой силы в районе Бутирока Белгородской области РФ.
В Генштабе подчеркнули, что поражение этих объектов ослабляет потенциал противника, нарушает его логистическое обеспечение и снижает возможности накопления и применения боеприпасов, техники и личного состава.
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