Поражены РЛС "Небо-У", склады ГСМ и боеприпасов, а также другие объекты противника, - Генштаб

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на его территории и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение РЛС "Небо-У"

В частности, в Севастополе была поражена радиолокационная станция "Небо-У".

"Небо-У" — это российская дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение станции снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

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Другие поражения

Также украинские военные нанесли удары:

пункта управления БПЛА в районе Мирного Запорожской области;

склада горюче-смазочных материалов в районе Довжанска Луганской области;

склада боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области;

склада материально-технических средств в районе Каланчака Херсонской области;

места сосредоточения живой силы в районе Бутирока Белгородской области РФ.

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В Генштабе подчеркнули, что поражение этих объектов ослабляет потенциал противника, нарушает его логистическое обеспечение и снижает возможности накопления и применения боеприпасов, техники и личного состава.