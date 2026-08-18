17-річний п’яний водій на Рівненщині на смерть збив вагітну: йому загрожує до 10 років ув’язнення

17-річний житель села Локниця перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 діб після ДТП, у якій загинула 26-річна вагітна жінка. Суд не передбачив для підозрюваного можливості внесення застави.

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

За кермо сів п’яним і без посвідчення

За даними слідства, підліток керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, хоча водійського посвідчення ніколи не отримував. Машину він придбав приблизно за два тижні до трагедії за самостійно зароблені гроші.

Під час руху юнак збив 26-річну жінку, яка перебувала на узбіччі. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності.

Жінку доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати ні її, ні ненароджену дитину. У загиблої залишилися троє малолітніх дітей.

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Підлітку загрожує до 10 років ув’язнення

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили 17-річному водієві про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

За інкримінованою статтею підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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