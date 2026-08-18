17-летний пьяный водитель на Ривненщине насмерть сбил беременную: ему грозит до 10 лет лишения свободы

17-летний житель села Локница будет находиться в СИЗО не менее 60 суток после ДТП, в котором погибла 26-летняя беременная женщина. Суд не предусмотрел для подозреваемого возможность внесения залога.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает Цензор.НЕТ.

Сел за руль пьяным и без прав

По данным следствия, подросток управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя водительских прав никогда не получал. Машину он приобрел примерно за две недели до трагедии на самостоятельно заработанные деньги.

Во время движения юноша сбил 26-летнюю женщину, которая находилась на обочине. Пострадавшая была на 37-й неделе беременности.

Женщину доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ни ее, ни нерожденного ребенка. У погибшей остались трое малолетних детей.

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Подростку грозит до 10 лет лишения свободы

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили 17-летнему водителю о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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