Трамп звернувся до Apple: хоче перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка

Президент США Дональд Трамп обговорив із компанією Apple можливість перейменування озера Онтаріо на озеро Америка на картах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 31 серпня заявив міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум у коментарі Reuters.

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Трамп звернувся до Apple

"Президент звернувся безпосередньо до компанії Apple, тому я впевнений, що незабаром ми побачимо цю зміну — озеро буде мати назву "озеро Америка"", — сказав міністр.

Раніше стало відомо, що американські користувачі Google Maps почнуть бачити озеро Онтаріо під назвою "озеро Америка".

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Перейменування викликало суперечки

Американська конгресвумен від Демократичної партії Деббі Дінгл підготувала законопроєкт, який передбачає скасування указу президента США про перейменування озера Онтаріо.

Раніше Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні Сполучених Штатів і Канади, на "озеро Америка". Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Оттавою та зриву торговельних переговорів.

Канада пообіцяла "дати відсіч" після заяви Трампа про перейменування озера Онтаріо.

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