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Новини Мирні перемовини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Завершився перший раунд перемовин української делегації із Віткоффом та Кушнером, - ЗМІ

Зеленський Віткофф та Кушнер

У Києві закінчився перший раунд перемовин між українською делегацією та спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на обізнане джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Далі до зустрічі приєднаються європейці

Після цього, має розпочатися другий розширений раунд за участі радників з національної безпеки представників E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина).

Напередодні президент Зеленський розповів, що спершу відбудуться переговори зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а потім - за участі європейських перемовників.

Що відомо про візит до Києва

Читайте також: Будуть окремі зустрічі: з Віткоффом і Кушнером та за участі європейських перемовників, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26881) Кушнер Джаред (109) перемовини (3841) Віткофф Стів (362)
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Топ коментарі
+15
і шо? "перемога"?)) Впевнений що вони просто передали хотілки Пуйла і нажимали на нас мов " та нафіг вам ті 5-6 областей"
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06.09.2026 17:26 Відповісти
+6
Ви на приколі чи під коксом?
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06.09.2026 17:42 Відповісти
+5
Відчуваю біль в кожному вашому слові стосовно тих областей, напевно, щось дуже цінне там маєте.
Ви особисто приймаєте участь у бойових діях за ті області?
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06.09.2026 17:39 Відповісти

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