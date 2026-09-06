Завершився перший раунд перемовин української делегації із Віткоффом та Кушнером, - ЗМІ

У Києві закінчився перший раунд перемовин між українською делегацією та спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на обізнане джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Далі до зустрічі приєднаються європейці

Після цього, має розпочатися другий розширений раунд за участі радників з національної безпеки представників E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина).

Напередодні президент Зеленський розповів, що спершу відбудуться переговори зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а потім - за участі європейських перемовників.

Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

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