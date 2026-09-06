Завершился первый раунд переговоров украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером, - СМИ
В Киеве завершился первый раунд переговоров между украинской делегацией и специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, информирует Цензор.НЕТ.
Далее к встрече присоединятся европейцы
После этого должен начаться второй расширенный раунд с участием советников по национальной безопасности представителей E3 (Великобритания, Франция, Германия).
Накануне президент Зеленский рассказал, что сначала состоятся переговоры со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем — с участием европейских переговорщиков.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
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