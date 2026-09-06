Завершился первый раунд переговоров украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером, - СМИ

В Киеве завершился первый раунд переговоров между украинской делегацией и специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, информирует Цензор.НЕТ.

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Далее к встрече присоединятся европейцы

После этого должен начаться второй расширенный раунд с участием советников по национальной безопасности представителей E3 (Великобритания, Франция, Германия).

Накануне президент Зеленский рассказал, что сначала состоятся переговоры со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем — с участием европейских переговорщиков.

Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

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