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Новости Мирные переговоры Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Завершился первый раунд переговоров украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером, - СМИ

Зеленский, Виткофф и Кушнер

В Киеве завершился первый раунд переговоров между украинской делегацией и специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, информирует Цензор.НЕТ.

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Далее к встрече присоединятся европейцы

После этого должен начаться второй расширенный раунд с участием советников по национальной безопасности представителей E3 (Великобритания, Франция, Германия).

Накануне президент Зеленский рассказал, что сначала состоятся переговоры со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем — с участием европейских переговорщиков.

Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Читайте также: Будут отдельные встречи: с Уиткоффом и Кушнером, а также с участием европейских переговорщиков, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25728) Кушнер Джаред (113) переговоры (6003) Стив Уиткофф (346) Кропива Сергей (1)
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Топ комментарии
+15
і шо? "перемога"?)) Впевнений що вони просто передали хотілки Пуйла і нажимали на нас мов " та нафіг вам ті 5-6 областей"
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06.09.2026 17:26 Ответить
+6
Ви на приколі чи під коксом?
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06.09.2026 17:42 Ответить
+5
Відчуваю біль в кожному вашому слові стосовно тих областей, напевно, щось дуже цінне там маєте.
Ви особисто приймаєте участь у бойових діях за ті області?
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06.09.2026 17:39 Ответить

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