На старому Голосківському цвинтарі у Львові ексгумували останки 109 військових

Під час ексгумаційних робіт на старому Голосківському цвинтарі у Львові виявили останки 109 військових – 98 військовослужбовців Війська Польського та 11 військових німецького Вермахту. Дослідження території тривають, фахівці не виключають існування ще одного ряду поховань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів голова ГО "Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" Любомир Горбач.

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За його словами, ексгумацію другого та третього рядів поховань уже завершили. У них виявили останки 98 військовослужбовців Війська Польського.

Водночас серед поховань знайшли останки 11 військовослужбовців німецького Вермахту. Сімох із них виявили у першому ряді ще на початку робіт, ще чотирьох – у другому.

"У другому ряді також були знайдені чотири останки військовослужбовців цього самого підрозділу Першої гірської дивізії німецького Вермахту", – розповів Горбач.

Наразі дослідникам залишається опрацювати приблизно 60–70% першого ряду. За попередніми оцінками, там можуть перебувати останки ще близько 20–30 людей.

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Фахівці також припускають, що на території цвинтаря може бути четвертий ряд поховань. Після завершення ексгумації на вже досліджених ділянках ряди засиплють та вирівняють, після чого закладуть траншею, аби перевірити, чи продовжується цвинтар.

Роботи на території мають завершити до 2 жовтня, після чого дослідники повинні відновити її первісний вигляд. Водночас безпосередньо ексгумацію можуть завершити раніше – в останні дні вересня.

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