На старом Голосковском кладбище во Львове эксгумировали останки 109 военных

В ходе эксгумационных работ на старом Голосковском кладбище во Львове были обнаружены останки 109 военных — 98 военнослужащих Польской армии и 11 военных германского Вермахта. Исследование территории продолжается, специалисты не исключают наличие еще одного ряда захоронений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказал председатель общественной организации "Общество поиска жертв войны "Память" Любомир Горбач.

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По его словам, эксгумацию второго и третьего рядов захоронений уже завершили. В них обнаружили останки 98 военнослужащих Войска Польского.

В то же время среди захоронений нашли останки 11 военнослужащих немецкого Вермахта. Семерых из них обнаружили в первом ряду еще в начале работ, еще четверых - во втором.

"Во втором ряду также были найдены четыре останки военнослужащих этого же подразделения Первой горной дивизии германского Вермахта", - рассказал Горбач.

Сейчас исследователям осталось изучить примерно 60-70% первого ряда. По предварительным оценкам, там могут находиться останки еще около 20-30 человек.

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Специалисты также предполагают, что на территории кладбища может быть четвертый ряд захоронений. После завершения эксгумации на уже исследованных участках ряды засыплют и выровняют, после чего проложат траншею, чтобы проверить, продолжается ли кладбище.

Работы на территории должны завершиться до 2 октября, после чего исследователи должны восстановить ее первоначальный вид. В то же время непосредственно эксгумацию могут завершить раньше – в последние дни сентября.

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