Провели в оточенні понад 10 місяців: полк "Скеля" врятував 21 бійця 159-ї бригади. ВIДЕО

Військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели операцію з евакуації 21 бійця 159-ї окремої механізованої бригади, які перебували в оточенні понад 10 місяців і самотужки вже не могли вийти. Під час виконання операції на Харківщині штурмовики також взяли в полон дев’ятьох російських окупантів і вивезли двох цивільних.

Відео операції оприлюднили на Youtube-каналі полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення бійців та реакція командування

До полку звернулися бійці 159-ї бригади з відеозверненням, у якому попросили допомогти вивести їх з оточення. Відео потрапило до командира "Скелі", який одразу відреагував: налагодили взаємодію зі 159-ю бригадою, задіяли всі наявні сили та засоби. Від вищого командування надійшло бойове розпорядження на зачистку території від ворога та проведення нової ротації для зміни бійців на позиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вісім місяців тримали оборону впритул до ворога: бійців 225 ОШП вивели з позицій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після цього командування "Скелі" спільно з представниками 159-ї бригади спланувало операцію. Штурмові групи мали зачистити маршрут від російських військових і забезпечити коридор для виходу оточених бійців.

Що розповіли врятовані військові

Евакуйовані військовослужбовці розповіли, що перебували на передових позиціях від 7 до 11 місяців. За словами одного з військових, російські сили почали просочуватися з обох боків населеного пункту, після чого українські позиції опинилися в оточенні.

Військові описали важкі умови виживання: харчувалися тим, що вдавалося знайти в ямах після обстрілів "Градами", а самі опинилися в оточенні ще з 17 лютого — під постійними дронами та мінами. Пересування ускладнювали російські FPV-дрони та заміновані ділянки.

"Під дронами, під мінами. Дякуємо Богу, дякуємо всім, хто нас виручив. Особливо "Скелі"", — каже військовослужбовець 159-ї бригади з позивним "Самара".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла 36 окупантів валяються на полі після спроби інфільтрації у зоні відповідальності 425-го ОШП "Скеля". ВIДЕО 18+

Хід самої операції

Бійці "Скелі" зайшли в населений пункт, забрали військових 159-ї бригади та вивели їх без втрат. Просування утруднювала велика кількість дронів, зокрема тих, що лежали на землі — їх доводилося розміновувати просто на маршруті. Врятовані зазначили, що звикли економити їжу через тривале голодування, тому навіть після виходу з оточення їм важко було одразу почати їсти повноцінно.

Медики, які приймали виведених військових, зафіксували у них ознаки виснаження — голодування, зневоднення, підвищений тиск і гіпертонічні кризи. Одному з бійців, який підірвався на протипіхотній міні, через тривалу відсутність кваліфікованої медичної допомоги — понад місяць з накладеним джгутом — довелося робити ампутацію гомілки через розвиток емфіземи.

Взяття в полон дев'яти росіян

Під час виконання завдання з виводу бійців 159-ї бригади підрозділ "Скелі" також узяв у полон дев'ятьох російських військових.

Один з них — Євгеній Івашов. Він розповів, що кожній групі окупантів надсилати російський прапор, щоб у визначений день ці групи показували триколор своїм дронам як підтвердження окупації населених пунктів. Під час зіткнення з українськими військовими росіяни здалися без спротиву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування "Азову"

Евакуація цивільних із сірої зони

Під час операції українські військові також евакуювали двох цивільних мешканців, які перебували в так званій сірій зоні в нестерпних умовах — без опалення, у пошкодженому обстрілами житлі. Їх передали волонтерам для перевезення у безпечне місце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці "Вовків Да Вінчі" перебували рік на позиціях без ротації: їх нагородили після повернення. ФОТОрепортаж