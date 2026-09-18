Провели в оточенні понад 10 місяців: полк "Скеля" врятував 21 бійця 159-ї бригади. ВIДЕО
Військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели операцію з евакуації 21 бійця 159-ї окремої механізованої бригади, які перебували в оточенні понад 10 місяців і самотужки вже не могли вийти. Під час виконання операції на Харківщині штурмовики також взяли в полон дев’ятьох російських окупантів і вивезли двох цивільних.
Відео операції оприлюднили на Youtube-каналі полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.
Звернення бійців та реакція командування
До полку звернулися бійці 159-ї бригади з відеозверненням, у якому попросили допомогти вивести їх з оточення. Відео потрапило до командира "Скелі", який одразу відреагував: налагодили взаємодію зі 159-ю бригадою, задіяли всі наявні сили та засоби. Від вищого командування надійшло бойове розпорядження на зачистку території від ворога та проведення нової ротації для зміни бійців на позиції.
Після цього командування "Скелі" спільно з представниками 159-ї бригади спланувало операцію. Штурмові групи мали зачистити маршрут від російських військових і забезпечити коридор для виходу оточених бійців.
Що розповіли врятовані військові
Евакуйовані військовослужбовці розповіли, що перебували на передових позиціях від 7 до 11 місяців. За словами одного з військових, російські сили почали просочуватися з обох боків населеного пункту, після чого українські позиції опинилися в оточенні.
Військові описали важкі умови виживання: харчувалися тим, що вдавалося знайти в ямах після обстрілів "Градами", а самі опинилися в оточенні ще з 17 лютого — під постійними дронами та мінами. Пересування ускладнювали російські FPV-дрони та заміновані ділянки.
"Під дронами, під мінами. Дякуємо Богу, дякуємо всім, хто нас виручив. Особливо "Скелі"", — каже військовослужбовець 159-ї бригади з позивним "Самара".
Хід самої операції
- Бійці "Скелі" зайшли в населений пункт, забрали військових 159-ї бригади та вивели їх без втрат. Просування утруднювала велика кількість дронів, зокрема тих, що лежали на землі — їх доводилося розміновувати просто на маршруті. Врятовані зазначили, що звикли економити їжу через тривале голодування, тому навіть після виходу з оточення їм важко було одразу почати їсти повноцінно.
Медики, які приймали виведених військових, зафіксували у них ознаки виснаження — голодування, зневоднення, підвищений тиск і гіпертонічні кризи. Одному з бійців, який підірвався на протипіхотній міні, через тривалу відсутність кваліфікованої медичної допомоги — понад місяць з накладеним джгутом — довелося робити ампутацію гомілки через розвиток емфіземи.
Взяття в полон дев'яти росіян
- Під час виконання завдання з виводу бійців 159-ї бригади підрозділ "Скелі" також узяв у полон дев'ятьох російських військових.
Один з них — Євгеній Івашов. Він розповів, що кожній групі окупантів надсилати російський прапор, щоб у визначений день ці групи показували триколор своїм дронам як підтвердження окупації населених пунктів. Під час зіткнення з українськими військовими росіяни здалися без спротиву.
Евакуація цивільних із сірої зони
Під час операції українські військові також евакуювали двох цивільних мешканців, які перебували в так званій сірій зоні в нестерпних умовах — без опалення, у пошкодженому обстрілами житлі. Їх передали волонтерам для перевезення у безпечне місце.
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