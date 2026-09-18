Провели в окружении более 10 месяцев: полк "Скеля" спас 21 бойца 159-й бригады
Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" провели операцию по эвакуации 21 бойца 159-й отдельной механизированной бригады, которые находились в окружении более 10 месяцев и самостоятельно уже не могли выбраться. В ходе операции в Харьковской области штурмовики также взяли в плен девять российских оккупантов и вывезли двух гражданских лиц.
Видео операции опубликовано на YouTube-канале полка "Скеля", сообщает Цензор.НЕТ.
Обращение бойцов и реакция командования
К полку обратились бойцы 159-й бригады с видеообращением, в котором попросили помочь вывести их из окружения. Видео попало к командиру "Скелі", который сразу отреагировал: наладили взаимодействие со 159-й бригадой, задействовали все имеющиеся силы и средства. От высшего командования поступило боевое распоряжение о зачистке территории от врага и проведении новой ротации для смены бойцов на позициях.
После этого командование "Скелі" совместно с представителями 159-й бригады спланировало операцию. Штурмовые группы должны были зачистить маршрут от российских военных и обеспечить коридор для выхода окруженных бойцов.
Что рассказали спасенные военные
Эвакуированные военнослужащие рассказали, что находились на передовых позициях от 7 до 11 месяцев. По словам одного из военных, российские силы начали проникать с обеих сторон населенного пункта, после чего украинские позиции оказались в окружении.
Военные описали тяжелые условия выживания: питались тем, что удавалось найти в ямах после обстрелов "Градами", а сами оказались в окружении еще с 17 февраля - под постоянными ударами дронов и мин. Передвижение затрудняли российские FPV-дроны и заминированные участки.
"Под дронами, под минами. Спасибо Богу, спасибо всем, кто нас выручил. Особенно "Скелі", - говорит военнослужащий 159-й бригады с позывным "Самара".
Ход самой операции
- Бойцы "Скалы" вошли в населенный пункт, забрали военных 159-й бригады и вывели их без потерь. Продвижение затрудняло большое количество дронов, в частности тех, что лежали на земле - их приходилось разминировать прямо на маршруте. Спасенные отметили, что привыкли экономить еду из-за длительного голодания, поэтому даже после выхода из окружения им было трудно сразу начать полноценно питаться.
Медики, принимавшие выведенных военных, зафиксировали у них признаки истощения - голодание, обезвоживание, повышенное давление и гипертонические кризы. Одному из бойцов, который подорвался на противопехотной мине, из-за длительного отсутствия квалифицированной медицинской помощи - более месяца с наложенным жгутом - пришлось делать ампутацию голени из-за развития эмфиземы.
Взятие в плен девяти россиян
- Во время выполнения задачи по выводу бойцов 159-й бригады подразделение "Скеля" также взяло в плен девять российских военных.
Один из них - Евгений Ивашов. Он рассказал, что каждой группе оккупантов присылали российский флаг, чтобы в назначенный день эти группы показывали триколор своим дронам в качестве подтверждения оккупации населенных пунктов. Во время столкновения с украинскими военными россияне сдались без сопротивления.
Эвакуация гражданских из "серой зоны"
В ходе операции украинские военные также эвакуировали двух мирных жителей, которые находились в так называемой "серой зоне" в невыносимых условиях - без отопления, в поврежденном обстрелами жилье. Их передали волонтерам для перевозки в безопасное место.
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