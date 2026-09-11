Восемь месяцев держали оборону вплотную к врагу: бойцов 225-й ОШП вывели с позиций. ВИДЕО+ФОТО

Украинские военные 225-го отдельного штурмового полка провели более восьми месяцев на позиции на Запорожском направлении, которая находилась практически в непосредственной близости от противника. Ранее эвакуировать бойцов было невозможно из-за высокого риска.

Об этом рассказал командир полка, пообщавшись с бойцами после эвакуации, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восемь месяцев без эвакуации

Отмечается, что военные заняли позицию ранней весной, когда ещё было холодно, а вышли уже жарким летом. Эвакуировать их раньше было невозможно из-за близости противника и чрезвычайного риска для всех участников операции.

Более 200 дней бойцы отражали российские атаки, брали пленных и оставались на расстоянии, с которого могли слышать передвижения и разговоры оккупантов. Еду, воду и боеприпасы им доставляли дронами, а ударные беспилотники поддерживали оборону позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 225-й отдельный штурмовой полк перешел под оперативное руководство 7-го корпуса ДШВ





Что рассказали сами бойцы

В интервью после возвращения военные рассказали о задачах, которые выполняли на позиции: отражали атаки, когда враг пытался проникнуть на позицию, и в этом им существенно помогали разведывательные дроны.





По словам одного из бойцов, самым тяжелым испытанием стали жара и острый дефицит воды: не хватало именно питьевой воды, сигарет и сладкого, хотя основные потребности пытались обеспечивать поставками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Вовків Да Вінчі" провели год на позициях без ротации: их наградили по возвращении. ФОТОрепортаж

Связь с командованием, по словам бойцов, не прерывалась - они всегда оставались на связи, а сослуживцы старались помогать всем необходимым. Ощущения заброшенности, по их словам, не было: когда враг усиливал давление, на подмогу прилетали ударные дроны.

Один из бойцов рассказал, что среди пленных попадались те, кто сразу заявлял о нежелании воевать и якобы случайном попадании на позиции - подобные объяснения, по его словам, звучали практически одинаково.





Выход с позиции

О самом выходе военные рассказали, что самым сложным участком стал узкий проход между посадками, по которому приходилось продвигаться тихо и медленно, ориентируясь по заранее предоставленному маршруту. Враг, по их словам, тщательно контролировал окружающую территорию с помощью дронов и патрулей, поэтому продвижение требовало предельной осторожности.

Эмоции после ротации

На вопрос, что они поняли о себе за эти восемь месяцев, бойцы ответили, что обнаружили в себе ресурс, о существовании которого раньше и не подозревали. Самой желанной наградой после возвращения один из военных назвал возможность поехать в отпуск и увидеть жену и сына. По его словам, это стало бы для него самой большой наградой.

Связь с семьями во время пребывания на позиции поддерживали с помощью голосовых сообщений, которые передавали при первой же возможности. Военные признались, что именно мысли о родных помогали держаться все это время.





Читайте также: 346 дней удерживал позиции в Часовом Яре: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Возвращение домой

В конце видео запечатлен эмоциональный момент телефонного разговора одного из бойцов с матерью сразу после эвакуации. Он сообщил, что ранен, но жив, получил осколочное ранение и находится в ожидании дальнейшей транспортировки в больницу.

Планы на ближайшее время военные описали просто: отдохнуть, помыться, поесть по-человечески и позвонить родным.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный из Кировоградской области обратился к главнокомандующему ВСУ по поводу нехватки воды, еды и лекарств: в бригаде отреагировали