Восемь месяцев держали оборону вплотную к врагу: бойцов 225-й ОШП вывели с позиций. ВИДЕО+ФОТО
Украинские военные 225-го отдельного штурмового полка провели более восьми месяцев на позиции на Запорожском направлении, которая находилась практически в непосредственной близости от противника. Ранее эвакуировать бойцов было невозможно из-за высокого риска.
Об этом рассказал командир полка, пообщавшись с бойцами после эвакуации, сообщает Цензор.НЕТ.
Восемь месяцев без эвакуации
Отмечается, что военные заняли позицию ранней весной, когда ещё было холодно, а вышли уже жарким летом. Эвакуировать их раньше было невозможно из-за близости противника и чрезвычайного риска для всех участников операции.
Более 200 дней бойцы отражали российские атаки, брали пленных и оставались на расстоянии, с которого могли слышать передвижения и разговоры оккупантов. Еду, воду и боеприпасы им доставляли дронами, а ударные беспилотники поддерживали оборону позиции.
Что рассказали сами бойцы
В интервью после возвращения военные рассказали о задачах, которые выполняли на позиции: отражали атаки, когда враг пытался проникнуть на позицию, и в этом им существенно помогали разведывательные дроны.
По словам одного из бойцов, самым тяжелым испытанием стали жара и острый дефицит воды: не хватало именно питьевой воды, сигарет и сладкого, хотя основные потребности пытались обеспечивать поставками.
Связь с командованием, по словам бойцов, не прерывалась - они всегда оставались на связи, а сослуживцы старались помогать всем необходимым. Ощущения заброшенности, по их словам, не было: когда враг усиливал давление, на подмогу прилетали ударные дроны.
Один из бойцов рассказал, что среди пленных попадались те, кто сразу заявлял о нежелании воевать и якобы случайном попадании на позиции - подобные объяснения, по его словам, звучали практически одинаково.
Выход с позиции
О самом выходе военные рассказали, что самым сложным участком стал узкий проход между посадками, по которому приходилось продвигаться тихо и медленно, ориентируясь по заранее предоставленному маршруту. Враг, по их словам, тщательно контролировал окружающую территорию с помощью дронов и патрулей, поэтому продвижение требовало предельной осторожности.
Эмоции после ротации
- На вопрос, что они поняли о себе за эти восемь месяцев, бойцы ответили, что обнаружили в себе ресурс, о существовании которого раньше и не подозревали. Самой желанной наградой после возвращения один из военных назвал возможность поехать в отпуск и увидеть жену и сына. По его словам, это стало бы для него самой большой наградой.
Связь с семьями во время пребывания на позиции поддерживали с помощью голосовых сообщений, которые передавали при первой же возможности. Военные признались, что именно мысли о родных помогали держаться все это время.
Возвращение домой
В конце видео запечатлен эмоциональный момент телефонного разговора одного из бойцов с матерью сразу после эвакуации. Он сообщил, что ранен, но жив, получил осколочное ранение и находится в ожидании дальнейшей транспортировки в больницу.
Планы на ближайшее время военные описали просто: отдохнуть, помыться, поесть по-человечески и позвонить родным.
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