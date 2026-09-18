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Сили оборони знищили російську установку С-400, яка обстрілювала Київ балістикою. ФОТО

У Брянській області Росії, ймовірно, Сили оборони знищили одну з пускових установок балістичних ракет С-400 "Триумф", які Росія використовувала для ударів по Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили компанія оборонних технологій Fire Point та OSINT-проєкти Exilenova+ і "КіберБорошно".

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Знищено С-400

"Одна з двох уражених пускових установок С-400, які русня використовувала в режимі земля-земля буквально декілька днів тому для ударів по Києву, успішно демілітаризована Силами оборони України!", — йдеться в дописі OSINTерів.

С-400 знищена - РФ використовувала для ударів по Києву
С-400 знищена - РФ використовувала для ударів по Києву

Машина була розміщена поблизу селища Порошино у Брянській області, на автошляху 15К-303. Як пише Fire Point, українські захисники здійснили цей удар дронами FP-1 у четвер, 17 вересня.

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Від місця знищення до українського кордону — лише 87 кілометрів.

С-400 знищена - РФ використовувала для ударів по Києву

Удари по РФ

  • Нагадаємо, 17 вересня Генеральний штаб повідомляв, що Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 у районі Вигоничів Брянської області РФ. Саме звідти, за даними українських військових, росіяни здійснювали пуски балістичних ракет по столиці України.

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Брянськ (178) знищення (11104) ЗРК (321) балістичні ракети (741) Удари по РФ (1314)
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Топ коментарі
+7
Сподіваюся, всі, хто керував цією пусковою, подохли
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18.09.2026 20:30 Відповісти
+3
Прилетіла - суки - отвєтка - по мирняку ракетами шмаляти!
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18.09.2026 20:37 Відповісти
+3
Якраз зенітні ракети рашисти використовують як засіб для кошмарення українського населення і їм все одно де вона впаде. Якщо ви не замітили то вся рашистська стратегія і навіть ракетні обстріли пов'язані з терором проти українського населення. Рашисти не жаліють ракет якими б'ють по магазинах, лікарнях, школах, ТЦ і житловим будинкам і не б'ють по владним структурам. Тобто такий собі договорнячок, пани не б'ють один по одному а натомість тероризують цивільних українців щоб ті вийшли на вулиці і вже нарешті сказали Зельцману що згодні на капітуляцію тільки припиніть нас бити
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18.09.2026 20:46 Відповісти

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