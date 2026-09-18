Сили оборони знищили російську установку С-400, яка обстрілювала Київ балістикою. ФОТО

У Брянській області Росії, ймовірно, Сили оборони знищили одну з пускових установок балістичних ракет С-400 "Триумф", які Росія використовувала для ударів по Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили компанія оборонних технологій Fire Point та OSINT-проєкти Exilenova+ і "КіберБорошно".

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Знищено С-400

"Одна з двох уражених пускових установок С-400, які русня використовувала в режимі земля-земля буквально декілька днів тому для ударів по Києву, успішно демілітаризована Силами оборони України!", — йдеться в дописі OSINTерів.





Машина була розміщена поблизу селища Порошино у Брянській області, на автошляху 15К-303. Як пише Fire Point, українські захисники здійснили цей удар дронами FP-1 у четвер, 17 вересня.

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Від місця знищення до українського кордону — лише 87 кілометрів.

Удари по РФ

Нагадаємо, 17 вересня Генеральний штаб повідомляв, що Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 у районі Вигоничів Брянської області РФ. Саме звідти, за даними українських військових, росіяни здійснювали пуски балістичних ракет по столиці України.

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