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Силы обороны уничтожили российскую установку С-400, обстреливавшую Киев баллистическими ракетами. ФОТО

В Брянской области России, по всей видимости, Силы обороны уничтожили одну из пусковых установок баллистических ракет С-400 "Триумф", которые Россия использовала для нанесения ударов по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили компания оборонных технологий Fire Point и OSINT-проекты Exilenova+ и "КиберБорошно".

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Уничтожена С-400

"Одна из двух пораженных пусковых установок С-400, которые россияне использовали в режиме "земля-земля" буквально несколько дней назад для ударов по Киеву, успешно демилитаризована Силами обороны Украины!" - говорится в сообщении OSINT-аналитиков.

С-400 уничтожена — РФ использовала её для ударов по Киеву
С-400 уничтожена — РФ использовала её для ударов по Киеву

Машина была размещена вблизи поселка Порошино в Брянской области, на автодороге 15К-303. Как пишет Fire Point, украинские защитники нанесли этот удар с помощью дронов FP-1 в четверг, 17 сентября.

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От места уничтожения до украинской границы - всего 87 километров.

С-400 уничтожена — РФ использовала её для ударов по Киеву

Удары по РФ

  • Напомним, 17 сентября Генеральный штаб сообщал, что Силы обороны поразили две пусковые установки С-400 в районе Выгоничей Брянской области РФ. Именно оттуда, по данным украинских военных, россияне осуществляли пуски баллистических ракет по столице Украины.

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Брянск (165) уничтожение (10791) ЗРК (318) баллистические ракеты (710) Удары по РФ (1266)
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Топ комментарии
+5
Сподіваюся, всі, хто керував цією пусковою, подохли
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18.09.2026 20:30 Ответить
+3
Прилетіла - суки - отвєтка - по мирняку ракетами шмаляти!
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18.09.2026 20:37 Ответить
+2
Це все гарно але коли ми почнемо вибивати рашистам енергетику? Рашисти повинні сидіти кожен день без світла щоб вони ненавиділи тих хто почав цю війну і тих хто воює. Для цього достатньо дронами перебивати ЛЕП між містами і Електростанціями. Через лінійне з'єднання рашистської енергетики при перебиванні однієї чи декількох ліній у рашистів буде енергетичний колапс. Але поки наша влада чомусь кошмарить саме українців.
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18.09.2026 20:41 Ответить

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