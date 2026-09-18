Силы обороны уничтожили российскую установку С-400, обстреливавшую Киев баллистическими ракетами. ФОТО
В Брянской области России, по всей видимости, Силы обороны уничтожили одну из пусковых установок баллистических ракет С-400 "Триумф", которые Россия использовала для нанесения ударов по Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили компания оборонных технологий Fire Point и OSINT-проекты Exilenova+ и "КиберБорошно".
Уничтожена С-400
"Одна из двух пораженных пусковых установок С-400, которые россияне использовали в режиме "земля-земля" буквально несколько дней назад для ударов по Киеву, успешно демилитаризована Силами обороны Украины!" - говорится в сообщении OSINT-аналитиков.
Машина была размещена вблизи поселка Порошино в Брянской области, на автодороге 15К-303. Как пишет Fire Point, украинские защитники нанесли этот удар с помощью дронов FP-1 в четверг, 17 сентября.
От места уничтожения до украинской границы - всего 87 километров.
Удары по РФ
- Напомним, 17 сентября Генеральный штаб сообщал, что Силы обороны поразили две пусковые установки С-400 в районе Выгоничей Брянской области РФ. Именно оттуда, по данным украинских военных, россияне осуществляли пуски баллистических ракет по столице Украины.
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