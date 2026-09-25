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Новини Оновлення мапи DeepState
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РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просунулася в Краматорському районі, - Deep State

Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області. 

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, ворог окупував Новоолександрівку.

РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині

Також росіяни просунулися біля Юрківки та Василівки.

РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині
РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині

Читайте: Сили оборони уразили РЛС "Каста" і П-18 та місце запуску БпЛА РФ, - Генштаб

Що передувало?

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби найбільшу кількість бойових зіткнень фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Читайте: Ворог просунувся біля Бочкового на Харківщині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11900) Краматорський район (1543) Покровський район (1866) Юрківка (1) Василівка (2) Новоолександрівка (10)
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Топ коментарі
+9
А наш Турист(він же Лідор,він же Боневтік і.д.) каже,що свинособаки не мають успіхів на лінії зіткнення
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25.09.2026 09:54 Відповісти
+4
Тільки за умов вчасного внесення абонплати ЗМІ Ринатом Леонідовичем.
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25.09.2026 10:09 Відповісти
+3
Де вони можуть воювати, ******* звичайні..
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25.09.2026 10:38 Відповісти

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