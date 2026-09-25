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РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просунулася в Краматорському районі, - Deep State
Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, ворог окупував Новоолександрівку.
Також росіяни просунулися біля Юрківки та Василівки.
Що передувало?
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби найбільшу кількість бойових зіткнень фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Топ коментарі
+9 Анатолій #590561
показати весь коментар25.09.2026 09:54 Відповісти Посилання
+4 Герхард
показати весь коментар25.09.2026 10:09 Відповісти Посилання
+3 Василий Кучинский
показати весь коментар25.09.2026 10:38 Відповісти Посилання
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