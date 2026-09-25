РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области и продвинулась в Краматорском районе, - Deep State
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, враг оккупировал Новоалександровку.
Также россияне продвинулись в районе Юрковки и Васильевки.
Что предшествовало?
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшее количество боевых столкновений фиксировалось на Покровском и Константиновском направлениях.
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+9 Анатолій #590561
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