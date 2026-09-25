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РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области и продвинулась в Краматорском районе, - Deep State

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области. 

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, враг оккупировал Новоалександровку.

РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области

Также россияне продвинулись в районе Юрковки и Васильевки.

РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области
РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области

Читайте: Силы обороны поразили РЛС "Каста" и П-18, а также место запуска БПЛА РФ, - Генштаб

Что предшествовало?

  • По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшее количество боевых столкновений фиксировалось на Покровском и Константиновском направлениях.

Читайте: Враг продвинулся в районе Бочкового в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13261) Краматорский район (1529) Покровский район (1857) Юрковка (1) Васильевка (1) Новоалександровка (10)
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Топ комментарии
+9
А наш Турист(він же Лідор,він же Боневтік і.д.) каже,що свинособаки не мають успіхів на лінії зіткнення
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25.09.2026 09:54 Ответить
+4
Тільки за умов вчасного внесення абонплати ЗМІ Ринатом Леонідовичем.
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25.09.2026 10:09 Ответить
+3
Де вони можуть воювати, ******* звичайні..
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25.09.2026 10:38 Ответить

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