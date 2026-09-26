Підозрюваний у держзраді екснардеп Новинський отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою, - ЗМІ

Колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозроють у державній зраді, отримав громадянство Сербії.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода" з посиланням на рішення уряду Сербії, інформує Цензор.НЕТ.

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Паспорт за прискореною процедурою

Зазначається, що рішення про надання громадянства Новинському 24 вересня підписав прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут, а наступного дня його оприлюднили в офіційному віснику країни.

У рішенні, яке передбачає обхід звичайних процедур, уряд Сербії посилається на положення закону, відповідно до якого іноземець може отримати сербське громадянство за прискореною процедурою, якщо це становить "інтерес" для держави.

Водночас уряд Сербії не відповів на запитання "Радіо Свобода", чим саме Новинський становить інтерес для країни.

Схема з паспортами для росіян

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну таким чином громадянство Сербії отримали також понад 300 громадян Росії. За даними "Радіо Свобода", багато з них близькі до режиму Путіна.

Серед нових власників сербських паспортів є й російські політики та бізнесмени, які перебувають під санкціями Заходу через підтримку війни. Через це Сербія під пильною увагою ЄС. Брюссель заявляв, що сербський паспорт дає росіянам безвізовий в'їзд до Євросоюзу, а це потенційний ризик для безпеки.

Маєток у Хорватії за 10,5 млн євро

За даними журналістів, Новинський після виїзду з України живе в Хорватії, де у 2025 році купив маєток у Самоборі неподалік Загреба. Нерухомість колишнього нардепа складається з двох ділянок площею майже 2,5 гектара з виноградниками та садами, а також вілли площею понад 1 400 квадратних метрів. До складу резиденції також входять ще один житловий будинок на 265 квадратів, господарські будівлі та винний льох площею 200 квадратних метрів.

За даними хорватських ЗМІ, вілла з виноградниками й садами обійшлася йому в 10,5 млн євро.

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Підозра у держзраді і санкції РНБО

Нагадаємо, що Новинського підозрюють у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ) та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч.2 ст.161 ККУ). За даними слідства, він виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила, просував російські наративи та формував проросійські настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці заочно повідомили Новинському про підозру у січні 2025 року. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ, зокрема публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та виправдання агресії.

Ще у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського. Вони передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та інші обмеження.

Також у червні 2025 року Новинському повідомлено про підозру у несплаті податків на понад 4 млрд гривень.

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