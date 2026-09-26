Подозреваемый в государственной измене экс-депутат Новинский получил гражданство Сербии по ускоренной процедуре, — СМИ

Бывший народный депутат Вадим Новинский, которого в Украине подозревают в государственной измене, получил гражданство Сербии.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода" со ссылкой на решение правительства Сербии, информирует Цензор.НЕТ.

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Паспорт по ускоренной процедуре

Отмечается, что решение о предоставлении гражданства Новинскому 24 сентября подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут, а на следующий день его обнародовали в официальном вестнике страны.

В решении, предусматривающем обход обычных процедур, правительство Сербии ссылается на положения закона, согласно которым иностранец может получить сербское гражданство по ускоренной процедуре, если это представляет "интерес" для государства.

В то же время правительство Сербии не ответило на вопрос "Радио Свобода", чем именно Новинский представляет интерес для страны.

Схема с паспортами для россиян

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину таким образом гражданство Сербии получили также более 300 граждан России. По данным "Радио Свобода", многие из них близки к режиму Путина.

Среди новых обладателей сербских паспортов есть и российские политики и бизнесмены, которые находятся под санкциями Запада из-за поддержки войны. Из-за этого Сербия находится под пристальным вниманием ЕС. Брюссель заявлял, что сербский паспорт дает россиянам безвизовый въезд в Евросоюз, а это потенциальный риск для безопасности.

Поместье в Хорватии за 10,5 млн евро

По данным журналистов, Новинский после выезда из Украины проживает в Хорватии, где в 2025 году приобрел поместье в Самоборе недалеко от Загреба. Недвижимость бывшего народного депутата состоит из двух участков площадью почти 2,5 гектара с виноградниками и садами, а также виллы площадью более 1 400 квадратных метров. В состав резиденции также входят еще один жилой дом площадью 265 квадратных метров, хозяйственные постройки и винный погреб площадью 200 квадратных метров.

По данным хорватских СМИ, вилла с виноградниками и садами обошлась ему в 10,5 млн евро.

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Подозрение в государственной измене и санкции СНБО

Напомним, что Новинского подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку (ч. 2 ст. 161 УК Украины). По данным следствия, он выполнял указания патриарха РПЦ Кирилла, продвигал российские нарративы и формировал пророссийские настроения в украинском обществе.

Правоохранители заочно сообщили Новинскому о подозрении в январе 2025 года. Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ, в частности публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и оправдания агрессии.

Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского. Они предусматривают блокирование активов, запрет на торговые операции, лишение государственных наград и другие ограничения.

Также в июне 2025 года Новинскому было предъявлено подозрение в неуплате налогов на сумму свыше 4 млрд гривен.

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